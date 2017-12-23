220 طفلاً يشاركون في « أصدقاء الشرطة»

بدأت في معهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي فعاليات المخيم الشتوي لبرنامج (أصدقاء الشرطة) بمشاركة 220 طفلاً تتراوح أعمارهم من 5 إلى 14 عاماً من أبناء منتسبي شرطة أبوظبي والعاملين في القطاعات الأخرى في أبوظبي.

وذكر العقيد سيف الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي أن البرنامج يأتي ضمن البرامج الثقافية والاجتماعية التي ينظمها قطاع المالية والخدمات بالتعاون مع «جلوبال فيجن» لعطلة الفصل الأول للعام الدراسي 2017ـ2018.. مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن أنشطة تكسب النشء عدداً من المهارات النوعية وعلى يد متخصصين ومؤهلين.

و أكد هاني أسعد سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة المستشار التربوي والمدير التنفيذي لــ «جلوبال فيجن» أهمية التعاون مع شرطة أبوظبي لتعزيز الانتماء في نفوس الطلبة وتنمية مهاراتهم من خلال حزمة من الأنشطة الرياضية والتعليمية.

وذكر المقدم سعيد المنصوري رئيس قسم العلاقات والتوجيه في إدارة المراسم والعلاقات العامة أن الفعاليات تتضمن أنشطة هادفة مثل الحساب الذهني والروبوتات وتشكيل المجسمات وبرنامج المهندس الصغير والسباحة وكرة القدم والدفاع عن النفس وجلسات الفن والموسيقى والمهارات الذهنية.