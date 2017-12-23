مؤسسة الأوقاف ترسّخ القيم الوطنية في جيل المستقبل

نظمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بالتعاون مع بنك رسملة الاستثماري المحدود التابع لمجموعة «رسملة» فعالية فنية في إطار مبادرة «عام زايد» شارك فيها 25 قاصراً أبرزوا مهاراتهم الابداعية في التعبير عن حبهم بوطنهم وبالراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال طيب عبدالرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر إن هذه الفعالية - التي أقيمت مؤخراً في معرض «القراءة طاقة إيجابية» بحديقة زعبيل في دبي - هدفت إلى الاحتفاء برؤية

المغفور له الشيخ زايد وترسيخ قيم الوطنية والانتماء في نفوس شباب المستقبل على اعتبار الفن من الأساليب الأساسية لتربية الطفل وتكوين عقليته ويعمل على زرع القيم والمبادئ النبيلة في نفسه.

وأكد أن الانتماء للوطن ولقادتنا العظماء ليس مجرد شعار نتغنى به بل هو ممارسة وتطبيق لمبادئ وقيم عظيمة ورثناها خلفاً عن سلف.. مشيراً إلى أن المؤسسة تهدف إلى بناء المواطن على أسس سليمة منذ صغره بمختلف الطرق الحديثة التي تقوي انتماءه لوطنه ولمؤسس الدولة الذي لطالما افتخرنا واعتززنا به.

وقال إن المغفور له الشيخ زايد لم يكن مجرد مؤسس أو قائد بل كان رجلاً عظيماً لن يطوي التاريخ صفحته مهما طال وإنجازاته لم تقف عند مجرد تأسيس الدولة بل تعدت ذلك إلى خلق روح الولاء للكيان الاتحادي عوضاً عن الولاء للقبيلة أو الإمارة ولهذا نعمل على ترسيخ هذا الولاء في نفوس القصر ونسعى في شراكتنا مع مجموعة رسملة إلى إكمال درب الشيخ زايد ودعم إيمان الأجيال القادمة .

حضر الورشة الفنية فنان الغرافيتي المصري ضياء علام حيث تم إشراك الأطفال بشكل فعال من خلال الرسم والتشكيل وسيتم اعتماد وإدراج الأعمال الفنية والمتميزة من أنامل الأطفال المشاركين في التقويم السنوي 2018 لشركة رسملة ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.