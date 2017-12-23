«بالحصا للسياقة» يعزز الأمن والسلامة في طرق رأس الخيمة

استعرض برنامج «العين الساهرة» الإذاعي الذي يبث عبر أثير إذاعة رأس الخيمة، وتعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في حلقته السادسة عشرة للموسم الثالث، دور ومهام مركز بالحصا للسياقة بإمارة رأس الخيمة، متناولاً جهوده التدريبية والتوعوية لتعزيز الأمن والسلامة في الطرق وتطبيقه لتوجهات ورؤية وزارة الداخلية في نشر الثقافة المرورية ومساهمته الفعلية والفعّالة منذ تأسيسه على تقديم خدمات متميزة في مجال خدمات التدريب وتعليم السياقة.

واستضاف البرنامج في الأستوديو هاني كمال مدير عام مركز بالحصا للسياقة والدكتور كامل كمال عناية مدير العمليات بمركز بالحصا للسياقة.

وتناول الضيوف نشأة المركز في عام 2001 في إمارة دبي ثم افتتاح أفرعه في مختلف الإمارات بالدولة، وفي 2016 تم افتتاح مركز في إمارة رأس الخيمة، تدريب نظري وعملي وفق خطة مدروسة ومتفق عليها دولياً بهذا المجال، حيث وصل عدد مركبات التدريب نحو 700 مركبة للتدريب العملي، متحدثين عن أبرز وأهم خدماته المقدمة لجمهور السائقين من المتدربين، وهناك خطة في المستقبل لتلبية حاجات المجتمع من خلال افتتاح المزيد من الأفرع، وتعزيز خطوات الحصول على رخصة القيادة.

وأشاروا إلى أن الإناث أكثر اهتماماً وإقبالاً على القيادة، ودور المركز في ترسيخ وتعزيز الثقافة المرورية لدى المستفيدين الذين نوليهم الاهتمام اللازم في التوعية والتثقيف والتوجيه، لأنهم المحور الرئيسي والأساسي للمركز، وتحدثا عن إصدار مجلة «خطى على الخير» وأهدافها ومضمونها في نقل أخبار المركز وتعزيز الثقافة المرورية، وفي المستقبل سيتم إصدارها باللغة الإنجليزية، ومدى التعاون بين المركز ومختلف الجهات عموماً ومدارس تعليم القيادة تحديداً.

وتقدما بالنصائح والإرشادات لأولياء الأمور في مراقبة أبنائهم وسلامتهم لعدم الوقوع بالحوادث المرورية .