ضبط لصين سرقا أموال وبضائع بـ 60 ألف درهم في عجمان

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية، تمكنا من سرقة أموال وبضائع من محلين تجاريين في إمارة عجمان بقيمة 60,000 درهم.

وصرح الرائد محمد يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية حول تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بتمكن فاعل مجهول من الدخول إلى محله التجاري وسرقة هواتف متحركة وبطاقات شحن ومبلغ مالي بقيمة 39,000 درهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الواقعة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على أوصاف المتهمين وموقع تواجدهم، وتمكن رجال التحريات من القبض عليهم في منطقة الصناعية بعجمان على الرغم من ردة الفعل بالمقاومة ومحاولة الهرب.

وبسؤال المتهمان (ح.خ.ب)، و (م.ع.م) آسيويان عن الواقعة اعترفا بارتكاب جريمة السرقة، كما تبين تورطهما بعملية سرقة أخرى لهواتف متحركة وبطاقات شحن ومبلغ مالي بقيمة 3500 درهم من محل تجاري آخر بنفس الطريقة وقد اعترفا بذلك، وتم استرداد جميع المسروقات من البضائع والمبالغ المالية التي بلغ إجمالي قيمتها 60,000 درهم، وتم تحويل المتهمين وملف القضية إلى النيابة العامة.

ودعا نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الجمهور وأصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة تأمين ممتلكاتهم ومحلاتهم ومنازلهم بأنظمة الحماية وكاميرات المراقبة، وعدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، وأشاد بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على الجناة، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون لهم بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.