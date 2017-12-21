«أبناء الفخر» يستقبل الدفعة الثانية من أنجال الشهداء

تفقد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، فعاليات المخيم الشتوي لأبناء شهداء الإمارات الأبرار «أبناء الفخر» الذي يقام بمنتجع تلال في مدينة العين. واختتمت الدفعة الأولى من أبناء الشهداء مشاركتها في المخيم الشتوي الذي استقبل الدفعة الثانية ضمن فعالياته، التي ينظمها مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، ومدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومنتجع تلال العين لتعزيز المهارات الحياتية لأبناء الشهداء.

وقد التقى الشيخ خليفة بن طحنون أبناء شهداء الوطن الأبرار المشاركين في «مخيم أبناء الفخر»، وأشاد بنشاطهم وحيويتهم ورغبتهم في التعلم والتدريب على الموروث الثقافي والرياضي، وتطوير مهاراتهم الحياتية، واطلع من القائمين على المخيم على أهم الأنشطة والفعاليات التي تصاحب المخيم والبرامج التعليمية والتثقيفية التي يتلقاها أبناء الشهداء.

وانتقل المشاركون من المخيم الصحراوي إلى القرية التراثية لقضاء اليوم الأخير الذي كان حافلاً بالعديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية، واستمتعوا بالتزلج على الرمل وكرة الزورب ورمي السهم وبساط الريح، ولعب كرة القدم وألعاب الفيديو.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على العناية بأبناء الشهداء، والوقوف إلى جانبهم، والعمل على تعزيز قدراتهم ومهاراتهم الحياتية والمهنية، وتأصيل التقاليد العريقة لديهم التي تنبع من الموروث الثقافي الإماراتي وشيمه الطيبة.