حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الكتبي والعليلي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه مطر بن غدير الكتبي لمناسبة زفاف نجليه ناصر إلى كريمة جمعة عبيد بن عديل العليلي وراشد إلى كريمة سيف محمد بن رويجدة الكتبي. وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي / العين مساء أمس عدد من أعيان البلاد ووجهاء وأبناء القبائل وأقارب العريسين. وقد هنأ سموهما ذوي العريسين وباركا لهم الزواج الميمون متمنيين لهم حياة زوجية وأسرية سعيدة مكللة بالاستقرار والبنين.