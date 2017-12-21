الشرقي يحضر أفراح الطنيجي والمزروعي

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مساء أمس، مأدبة الغداء التي أقامها خليفة بن خليف الطنيجي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة علي سيف المزروعي.

كما حضر المأدبة، التي أقيمت في مجلس السيجي المجتمعي بمنطقة السيجي، إلى جانب سموهما، الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وحضر المأدبة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وعدد من المسؤولين، وجمع غفير من أهل وأقارب العريس والمدعوين.