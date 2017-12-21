«طرق دبي» تتبرع بدرهم عن كل مستخدم للسلالم الثابتة

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي الاثنين المقبل المرحلة الأولى من مبادرة السلالم الخيرية في محطة مترو برجمان، وستتبرع الهيئة بموجبها بدرهم واحد عن كل شخص يستخدم السلالم الثابتة بدلاً من المتحركة لصالح محفظة الخير التي أطلقتها الهيئة في عام الخير وتضم عدداً من المبادرات والمشاريع الخيرية خصصت لها الهيئة 3 ملايين و50 ألف درهم من ريع وقف المواصلات ودرهم الخير.

مبادرات

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على توسيع المبادرات الخيرية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمجتمع الداخلي في المؤسسة والخارجي بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات، لافتة إلى أن محفظة الخير والمبادرات التي أطلقتها ستكون دائمة وليست مقتصرة على عام الخير.

وأشارت الهيئة إلى أن المحفظة التي أطلقتها بداية العام وخصصت لها ريع 10 مركبات أجرة ودرهم الخير تضم 7 مبادرات أساسية، وهي مبادرة السلالم الخيرية التي تطلق المرحلة الأولى منها في محطة برجمان الأسبوع المقبل، ومبادرة «دبي Dubai Engage» القناة الاختيارية لموظفي الهيئة للتطوع في الفعاليات المختلفة.

ومبادرة «درهم الخير» قناة التبرع الاختيارية لمستخدمي خدمات الهيئة الإلكترونية عند تجديد ملكية أو رخصة قيادة أو دفع مخالفة كما تم إضافتها أخيراً كقناة اختيارية في مركبات الأجرة.

وكذلك مبادرة «الكراسي المتحركة» لتمكين الأشخاص من ذوي الهمم الذين يعانون من إعاقة حركية من العيش باستقلالية ومساعدتهم على الوصول إلى وجهتهم المحيطة بسهولة عن طريق تكفل الهيئة بتوفير كرسي متحرك واحد كل شهر لأحد ذوي الهمم من مختلف إمارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تضمنت محفظة الخير مبادرة «تمكين مع الهيئة» وهي عبارة عن برنامج تدريبي مدفوع الأجرة لمدة 6 أشهر عمل على تأهيل 20 شخص من الباحثين عن العمل لأكثر من سنة للحياة المهنية من خلال خوض تجربة العمل في المجالات الأساسية في الهيئة والحصول على مشورة من قيادتها، وما يميز البرنامج أن جميع من التحق به حصل على وظيفة خلال مدة لم تتجاوز 4 أشهر بعد انتهائه من البرنامج.

شراكة

إلى ذلك، وقعت «طرق دبي» عقد شراكة مع مجموعة الفطيم بـ 100 ألف درهم لدعم محفظة الخير ومعهد الإمارات للسياقة الذي سيقوم بتوفير 3 ملفات تدريب شهرياً للأسر المتعففة.