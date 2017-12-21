سحب تشغيلة من عدسات العيون

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قراراً بسحب تشغيلة واحدة من عدسات العيون (ACUVUE® OASYS®) المصنعة من قبل شركة جونسون أند جونسون، وذلك على خلفية السحب الطوعي من قبل الشركة، بسبب اكتشاف عيوب تتعلق بجودة المنتج، والتي أدت إلى عدم تصحيح الرؤية بدقة عند استخدام العدسات الخاصة بتلك التشغيلة.

إلى ذلك، دعت دائرة الصحة في أبوظبي جميع منشآت الرعاية الصحية في الإمارة بضرورة التحقق من المخزون لديهم، وإبلاغ الدائرة في حال تواجد أية عبوات من هذه التشغيلة، والتوقف الفوري عن بيع أو توزيع المنتج المتأثر بالسحب وإعادتها على الموزع إن وجدت، وكذلك إبلاغ الدائرة عن أية آثار جانبية نتيجة استخدام هذه التشغيلة.

يشار إلى أن المنتج يحمل اسم (ACUVUE® OASYS®Brand Contact lenses ) تحمل رقم (B00GW4Z).

كما قررت دائرة الصحة أبوظبي بناء على توصية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب 3 تشغيلات من منتج (pharmacist choice Alcohol prep Pads by simple Diagnostics ) المصنع من قبل إحدى الشركات الصينية، وذلك بناء على توصية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسحب هذه التشغيلات بسبب عدم ضمان تعقيم هذه التشغيلات وجودتها ما قد يسبب حدوث تلوث أو عدوى.

ودعت الدائرة إلى عدم استخدام هذه التشغيلات التي تحمل أرقام (SD2070421201) و (SD2070421201) و (SD2070421201) والتخلص منها فوراً إن وجدت والإبلاغ عن أية آثار جانبية لتلك التشغيلات.