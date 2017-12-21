ممثلو مجالس أبوظبي يطلعون على مستجدات البرنامج النووي السلمي في براكة

استقبلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وفداً ضم ممثلي مجالس أبوظبي في موقع مشروع براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في إطار جهود المؤسسة الساعية إلى تعزيز التواصل مع الشركاء ومختلف فئات المجتمع، بهدف تسليط الضوء على أهمية الطاقة النووية السلمية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.

واستعرض فريق من المؤسسة، خلال زيارة وفد المجالس، النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة وما ينجم عنه من تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية، واعتماد حكومة دولة الإمارات على الطاقة النووية السلمية، من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية، وتوفير طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة.

واطلع الوفد الزائر من إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، على آخر مستجدات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتقدم الحاصل في إنجاز مشروع المحطات الأربع، التي ستلبي فور اكتمالها ما يصل إلى ربع احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، كما ستحدّ انبعاث نحو 21 مليون طن من الغازات الكربونية سنوياً.

وتجري الأعمال الإنشائية في موقع مشروع براكة للطاقة النووية السلمية بتقدم وثبات، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة، إذ وصلت النسبة الكلية للإنجاز في المحطات الأربع إلى 85%، في حين تقترب المحطة الأولى حالياً من مرحلة العمليات التشغيلية، طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية.