مواصلات الإمارات تعرض حافلة كهربائية ومركبة «الغاز الطبيعي»

اختتمت مواصلات الإمارات مشاركتها في أعمال الدورة الأولى من منتدى الهواء النظيف ومعرض تقنيات جودة الهواء المستقبلية اللذين استضافتهما هيئة البيئة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وذلك على مدى يومين في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بإمارة أبوظبي.

وأوضح عارف البلوشي مدير إدارة التسويق بمواصلات الإمارات، أن مشاركة المؤسسة في المعرض أتاحت الفرصة لتعريف الزوار والمشاركين بالإنجازات التي حققتها مواصلات الإمارات في مجال الاستدامة، حيث أحدثت نقلة نوعية بإطلاقها سلسلة من المشاريع منها تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وتجديد الإطارات.

والغسل الجاف، وتعزيز أسطول مركبات المؤسسة بالسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتطبيق خطط تطوير نظام الاستدامة ومعاييرها في مباني المؤسسة ومرافقها وعملياتها التشغيلية والإدارية، وغيرها من المشاريع التي تلبي طرفي المعادلة بنجاح، أي النجاح الاستثماري والاستدامة معاً.

وقال البلوشي: إن المؤسسة حرصت على تقديم الرعاية والمشاركة في منتدى الهواء النظيف ومعرض تقنيات جودة الهواء المستقبلية باعتبارهما منصة للجهات التنظيمية وخبراء الاستدامة والبيئة من مختلف القطاعات، ويتم فيهما تبادل المعرفة والخبرات.

فيما يتعلق بتطوير السياسات البيئية ومواضيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة، الأمر الذي يترجم حرص المؤسسة وفق توجهاتها وأهدافها الاستراتيجية على الاستدامة البيئية ومقتضياتها، وتعزيز ممارسات التنمية الخضراء في جميع مبادراتها ومشاريعها وخدماتها المقدمة، وبما يواكب خطط ورؤى القيادة الرشيدة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

خدمات

وأكّد البلوشي أن المؤسسة شاركت بجناحٍ مميزٍ عرضت فيه حزمة من الخدمات والمبادرات البيئية الرائدة التي نالت أصداء إيجابية وحظيت باهتمام واسع على مستوى الخبراء في البيئة والأفراد المهتمين على حدٍّ سواء، مشيراً إلى أن منصة المؤسسة استقبلت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي، حيث اطلعت على الحافلة المدرسية الكهربائية التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي.

ودشنت مواصلات الإمارات مرحلة التشغيل التجريبي لها خلال شهر نوفمبر الماضي، كما اطلعت المبارك على نموذجٍ لمركبةٍ تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من قبل مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أحد مراكز الأعمال التابعة للمؤسسة - مشيراً إلى إشادة المبارك بمبادرات المؤسسة التي تجسد حرصها على الإسهام الفاعل في تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة.