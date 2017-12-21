«مهمة إنسانية» تنفذ 504 ساعات تطوعية في مصر

كشف نادي دبي للصحافة عن تنفيذ مبادرة «مهمة إنسانية» في يومها الرابع لأكثر من 36 زيارة ميدانية و504 ساعات تطوعية في مناطق جنوب مصر، وذلك في إطار ختام مبادرات النادي لعام الخير، والمساهمة في تسليط الضوء على جهود الدولة في إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شُحّ المياه النظيفة في مناطق جنوب جمهورية مصر العربية.

والوقوف على احتياجات العائلات في محافظات أسوان والأقصر وقنا لليوم الرابع، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات، ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تسليط الضوء

وقد أطلق نادي دبي للصحافة هذه المبادرة بهدف تسليط الضوء على المبادرات الخاصة بالعمل الإنساني والخيري بكافة المستويات على مستوى الدولة، حيث نجح المشاركون في المبادرة على مدى أربعة أيام من تمديد مضخات مياه الشرب النظيفة لأكثر من 330 عائلة في مختلف مناطق مدينة أسوان والنوبة جنوب مصر.

وينقل المشاركون في «المهمة الإنسانية» عبر مختلف حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعية قصصاً ملهمة من داخل البيوت التي يقطع أهلها يومياً مسافات طويلة للحصول على مياه الشرب النظيفة، كما يسلط المشاركون الضوء على جهود مؤسسة سقيا الإمارات، ومؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في رفع المعاناة اليومية للأهالي في قرى صعيد مصر للحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب.

وحول مشاركتها في «المهمة الإنسانية» أعربت الإعلامية ديالا علي، عن تقديرها للجهود الإعلامية التي يبذلها نادي دبي للصحافة في تسليط الضوء على أساسيات الحياة الكريمة للأسر في مناطق مصر، لافتة إلى أنها تجولت في محافظات قنا والأقصر وأسوان في صعيد مصر، وشاركت في إنشاء شبكات توزيع مياه الشرب، وتركيب مرشحات المياه المنزلية، ومضخات تنقية المياه.

وأشارت إلى أن الجهود المشتركة لمؤسسة سقيا الإمارات ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لا تنحصر في توفير مياه الشرب النظيفة بل تمتد إلى تنفيذ مشاريع تشغيلية مستدامة للأسر المصرية مثل تزويدهم بقوارب وغزل لصيد الأسماك ومكائن خياطة وبطائن تدفئة لأهالي القرى.

مؤكدة دور الإعلاميين والمؤثرين في نشر عمل الخير وتعزيز مكانة الدولة عالمياً، حيث تعكس المبادرة قدرة الدولة على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح مياه الشرب في كافة أرجاء العالم، مشيرة إلى تأثرها البالغ بدموع امرأه لم تتوفر مياه الشرب في بيتها منذ 12 عاماً، بينما تقطع بعض الأسر الأخرى مسافة 30 كلم للحصول على المياه النظيفة.

تعزيز الوعي

وقال الإعلامي سعود الكعبي، إن نداء الواجب الإنساني دفعه للمشاركة في مبادرة نادي دبي للصحافة، حيث تعد هذه المشاركة فرصة لرفع وتعزيز مستوى الوعي حول أهمية العمل الخيري والتطوعي، مؤكداً أن دولة الإمارات أصبحت محطة لغوث المحتاج في كل مكان، التزاماً بالقيم النبيلة التي تنبع من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة، لافتاً إلى أن رؤية علم الإمارات في مواقع خيرية في مناطق نائية حول العالم أمر يبعث بالفخر.

عطاء

وبهذه المناسبة أكدت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: «أن إطلاق نادي دبي للصحافة لمبادرة «مهمة إنسانية» يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة إرساء مفهوم العطاء كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة.

وتسعى لترسيخ قيمة العطاء والبذل كإحدى أهم مميزات الشخصية الإماراتية والمؤسسات الإماراتية، مشيرة إلى أهمية وتأثير المسؤولية الاجتماعية التي يحملها الإعلام حيال تدعيم الأطر الأخلاقية التي تكفل إيجاد منظومة مستدامة للعمل الإنساني، ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين.

وأضافت مديرة النادي بالإنابة، يحمل الإعلام مسؤولية مضاعفة في التأكيد على الحضور البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها العالمي في الجهود الدولية للتصدي للتحديات التي تواجه البشرية فضلاً عن جهودها العالمية في تقديم المساعدات الإنسانية على المدى الطويل في كافة أرجاء العالم.

جهود ميدانية لمساعدة المحتاجين

زار المشاركون في مبادرة «مهمة إنسانية» خلال اليوم الأول محافظة أسوان جنوب مصر، وشاركوا في توزيع 23 قارب صيد في جزيرة باساو لما يقارب 23 عائلة محتاجة إلى مورد مالي يعينهم على العيش، كما زاروا مشروع غزل شبك في منطقة كوم أمبو للمشاركة في تمديد 28 توصيلة مياه صالحة للشرب لـ 28 أسرة تفتقد منازلهم إلى المياه النظيفة الصالحة للشرب.

، بالإضافة إلى تقديم يد العون لأكثر من 10 أسر مصرية في مشاريع تنموية الهدف منها خدمة الأهالي في هذه المناطق. وفي اليوم الثاني ساهم المشاركون في المبادرة في خدمة 100 طالب في مدرسة الفصل الواحد في منطقة عزبة الحدود وتجديد مضخات المياه في المدرسة، كما زار المشاركون مشروع النول في منطقة أبوالريش .

وتمكنوا من خدمة 4 أسر محتاجة، إلى جانب توصيل 23 وصلة مياه صالحة للشرب في منطقة خور غواصة. وفي اليوم الثالث نجح المشاركون في «المهمة الإنسانية» من تنفيذ 7 زيارات ميدانية لمشاريع تنموية إنسانية في محافظة الأقصر، أما في اليوم الرابع فقد نفذ المشاركون في عزبة جاد بحاجر أرمنت تمديد 8 مضخات مياه نظيفة.

وتوزيع 50 بطانية لخمسين أسرة محتاجة لوسائل التدفئة في مناطق محافظة أسوان، كما نقل الإعلاميون المشاركون في المبادرة عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مشاريع تنموية تخدم 6 آلاف أسرة.

عام الخير

الجدير بالذكر أن نادي دبي للصحافة قد أطلق مبادرة «مهمة إنسانية» ضمن ختام مبادراته لعام الخير، وكانت المهمة قد انطلقت يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري وتستمر حتى الغد بهدف المشاركة في رفع المعاناة عن الأسر التي تعاني شحاً في مياه الشرب في أسوان ومناطق النوبة جنوب مصر، حيث يقوم المشاركون بزيارات ميدانية إلى مدينة كوم أمبو، ومنطقة خور المحمودية إحدى المناطق العشوائية داخل أسوان، وعزبة كيما، وقرية خور عواصنة، ومنطقة أبو الريش.