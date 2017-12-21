مؤسسة محمد بن راشد الخيرية و«الفجيرة لتنمية المناطق» تبحثان التعاون

بحثت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق تعزيز آفاق التعاون فيما يخدم متطلبات المرافق خاصةً في مجال المجالس المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لسعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق الذي زار المؤسسة مع وفد من إدارة المؤسسة، بحضور صالح زاهر المزروعي مدير المؤسسة، وضم وفد مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق خميس النون مدير عام المؤسسة وماجد الكندي نائب المدير العام.

وصرح سعيد الرقباني أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين المؤسستين على مدى السنوات الماضية وحتى الآن على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين سابقاً من أجل الأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة الفجيرة، وأثنى على ما ظلت تبذله مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في دعم جهود المؤسسة في مجال خدمة المواطنين في إمارة الفجيرة.

وقال المستشار إبراهيم بوملحه إن الزيارة تأتي في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي المؤسسة التي تحث على العمل بروح فريق واحد في جميع المجالات ومنها المجالات الخيرية والإنسانية التي تعتبر أهم الوسائل لخدمة المواطنين.