سعود القاسمي والقنصل السعودي يستعرضان العلاقات الأخوية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس عبد الهادي بن محمد الشافي قنصل عام المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل العام السعودي، متمنياً له طيب الإقامة في بلده الثاني الإمارات والتوفيق في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي ومبارك علي الشامسي المستشار في حكومة رأس الخيمة ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري.