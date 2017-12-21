بحث تعزيز التكامل الدفاعي بين دول «التعاون»

بحث الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن وليد بن فالح الظاهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة، جهود التعاون والتنسيق المشتركة لتعزيز التكامل الدفاعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسبل الكفيلة بتطوير قوات درع الجزيرة ورفع قدراتها وجاهزيتها العسكرية،.

وذلك خلال استقبال الفريق الركن حمد الرميثي لقائد قوات درع الجزيرة المشتركة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، بمناسبة تسلمه مهام عمله قائداً لقوات درع الجزيرة. ورحب رئيس أركان القوات المسلحة باللواء الركن وليد الظاهري مهنئاً إياه بتوليه هذا المنصب الرفيع، متمنياً له التوفيق والنجاح.

وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به قوات درع الجزيرة في منظومة الدفاع بدول مجلس التعاون، وما وصلت إليه من مستوى مرموق في الجاهزية والكفاءة والقدرات.