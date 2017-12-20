توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا، ومغبرا أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحياناً ظهراً على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. شمالية شرقية - شمالية غربية / 12 - 22 / 30 كم/ ساعة بوجه عام.

حالة البحر .. خفيف إلى متوسط الموج .. وارتفاع الموج من 1 - 2 قدم قرب الساحل، ومن 2 - 5/4 أقدام في العمق .. وأعلى مد عند الساعة 13:59 وأدنى جزر عند الساعة 07:53 .

درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 25 15 90 35

دبي 26 17 85 40

الشارقة 26 14 90 35

عجمان 26 16 85 40

أم القيوين 26 14 90 35

رأس الخيمة 25 13 90 45

الفجيرة 25 17 80 45

العين 25 13 90 30

ليوا 26 13 95 35

الرويس 24 17 85 35

السلع 24 16 85 35

دلما 24 19 80 50

طنب الصغرى 23 19 85 45

طنب الكبرى 23 19 85 45

أبوموسى 24 20 80 40