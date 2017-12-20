تكريم مواطن تعاون في ضبط شخص تسبب بحادث دهس وهرب برأس الخيمة

كرم العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد سليمان محمد الكيزي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، المواطن محمد عبد الله علي راشد، نظير تعاونه مع رجال الأمن في الإبلاغ عن شخص تسبب بحادث دهس مروري وهرب من موقع الحادث على طريق القصيدات بجانب دوّار الفانوس برأس الخيمة.

وأشاد العميد عبدالله الحديدي، بدور المواطن محمد عبد الله علي راشد، المتميز والبناء في فرض سلطة القانون وتحلّيه بالواجب الانساني تجاه مجتمعه، من خلال الابلاغ عن الشخص المتسبب بالحادث المروري، والهارب في الوقت ذاته من موقع الحادث، حرصاً منه على تعزيز الأمن والاستقرار الذي يأتي في مقدمة أولويات الاجهزة الشرطية بالتعاون والتنسيق مع رجال الأمن.

وأكد نائب قائد عام الشرطة، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تكريم المتعاونين معها، والإشادة بهم والشد على أيديهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، وليكونوا قدوة حسنة ومثالا يحتذي به بين جميع أفراد المجتمع.