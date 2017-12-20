شرطة الشارقة تدعو أصحاب المقطورات إلى تسجيلها قبل 31 ديسمبر الجاري

دعا مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة اصحاب المقطورات " القالوصة " غير المرقمة أو المرخصة سواء المملوكة للأفراد أو الشركات إلى فحص وتسجيل مقطوراتهم وذلك بدءاً من 31 من شهر ديسمبر الجاري.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة استراتيجية القيادة لحماية مستخدمي الطريق من الحوادث التي تسببها هذه " المقطورات " في حال عدم التزامها بالاشتراطات المطلوبة.

وأوضح المقدم حميد الجلاف مدير إدارة تراخيص الاليات والسائقين بالإنابة، أن القيادة تسعى لتجسيد استراتيجية وزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمان من خلال ترخيص " المقطورات من أجل ضمان سيرها على الطرق بكل أمان والتأكد من تحقيقها لشروط السلامة المرورية فضلا عن أن التسجيل يعد بمثابة ضمان وإثبات ملكية هذه الآليات للجهة المعنية بها وانه سيتم صرف لوحة أرقام إضافية لكل مالك مقطورة لديه ملكية تثبّت في مؤخرة المقطورة، على أن يكون ذلك في مكان ظاهر.

وأكد الجلاف ان المقطورات سوف يتم تسجيلها إلزامياً سنوياً لذلك سيتم مخالفة السائقين ممن لم ينهوا عملية الفحص والتسجيل قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري وتعتبر المادة الجديدة رقم "96" من قانون السير والمرور نصت بغرامة مقدارها "1000" درهم، لمرتكب مخالفة قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص.

ووجه الجلاف ، الدعوة إلى الجهات والأفراد المعنيين للإسراع في عمليات الفحص والترقيم والترخيص في مراكز تقديم الخدمة( تسجيل ) وسوف تتم عملية التجديد سنوياً وذلك لضمان سيرها في الطريق دون تسببها في حوادث أو تحرير مخالفات لها قبل بدء إدارة المرور إطلاق حملتها التفتيشية في يناير المقبل لمخالفة القالوصات غير المرخصة.

وبمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس شرطة الشارقة قام مركز خدمات المرور والترخيص بإطلاق مبادرة (رخص مقطورتك ) لترخيص المقطورات لأول (50) متعاملاً بدون رسوم ضمن مبادرات شرطة الشارقة التي تهدف لإسعاد المتعاملين بالتزامن مع إحتفالاتها بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها.