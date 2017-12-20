حمدان بن راشد يستقبل القنصل العام السعودي

المصدر:
  • دبي - وام
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استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي صباح أمس عبدالهادي محمد الشافي القنصل العام السعودي الجديد في دبي الذي قدم للسلام على سموه لمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد في الدولة.

ورحب سموه بالقنصل السعودي وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته من أجل خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

حضر المقابلة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وأحمد بن حميدان نائب المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي.

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