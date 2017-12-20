حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الصومال

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، عبدالقادر شيخي محمد الحاتمي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة. وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للسفير التوفيق والنجاح في المهام المستقبلية مثنياً على ما قام به خلال فترة عمله من توطيد للعلاقات القائمة بين البلدين في العديد من المجالات. حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.
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