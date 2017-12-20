خليفة يصدر مراسيم بتعيين ونقل وترقية سفراء والمصادقة على اتفاقيات دولية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم اتحادية بشأن تعيين ونقل وترقية وإنهاء مهام عدد من سفراء الدولة في الخارج وإنشاء سفارة في جمهورية جورجيا وتعيين قضاة بالمحكمة الاتحادية العليا، والتصديق على اتفاقيات دولية مع تشيكوسلوفاكيا وسلطنة عمان وتنزانيا والسويد وكوستاريكا.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم «133» لسنة 2017 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية جورجيا في العاصمة تبليسي، ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن يقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم «134» لسنة 2017 يقضي بإنهاء مهام جمعة راشد سيف الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «135» لسنة 2017 بإنهاء مهام وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية وفق المادة الثانية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «136» لسنة 2017 بإنهاء مهام محمود محمد المحمود سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا كسفير غير مقيم لدى ساحل العاج.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «137» لسنة 2017 بإنهاء مهام عبد الله إبراهيم غانم السويدي سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية ملاوي وزامبيا وجمهورية الكنغو الديمقراطية وعلى وزير الخارجية والتعاون الدولي تنفيذ المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية وفق المادة الثانية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «138» لسنة 2017 بإنهاء مهام معضد حارب مغير جابر الخييلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

وتنتهي مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى إمارة موناكو، وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «139» لسنة 2017 بنقل الشيخ أحمد علي حمد إبراهيم المعلا سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا إلى ديوان عام الوزارة وإنهاء مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية بلغاريا.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «140» لسنة 2017 والذي يقضي بنقل عاصم الحاج ميزا علي محمد آل رحمه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من مملكة سوازيلاند وجمهورية موريشيوس.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «141» لسنة 2017 بنقل عبد الوهاب ناصر عبد الله النجار سفير الدولة لدى جمهورية قبرص إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية وفق المادة الثانية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «142» لسنة 2017 بنقل سعيد حسن بن علي الشحي سفير الدولة لدى بنغلاديش الشعبية إلى ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «143» لسنة 2017 بنقل محمد إبراهيم عبد الله الجويعد سفير الدولة لدى مملكة النرويج إلى ديوان الوزارة.

نقل

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «144» لسنة 2017 بنقل محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن يقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «145» لسنة 2017 بنقل سعيد محمد علي الشامسي سفير الدولة لدى إيرلندا إلى ديوان عام الوزارة ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية وفق المادة الثانية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «146» لسنة 2017 بنقل عمر سيف سعيد غباش المري سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ويعين سفيراً للدولة لدى الجمهورية الفرنسية بذات الدرجة التي يشغلها حالياً.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «147» لسنة 2017 بنقل سلطان محمد ماجد العلي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان ويعين سفيراً للدولة لدى جمهورية إيرلندا بذات الدرجة التي يشغلها حالياً مروراً بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم.

تعيين

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «148» لسنة 2017 بنقل عبد الحميد عبد الفتاح كاظم الملا سفير الدولة لدى جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية ويعين سفيراً للدولة لدى جمهورية المجر بذات الدرجة التي يشغلها حالياً وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية المالديف.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «149» لسنة 2017 بنقل محمد سالم أحمد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية ساحل العاج ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «150» لسنة 2017 بتعيين أحمد عبد الله المطروشي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية رومانيا بذات الدرجة التي يشغلها الآن.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «151» لسنة 2017 بتعيين عبد الوهاب ناصر حسن النجار عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية بلغاريا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «152» لسنة 2017 القاضي بأن يعهد إلى سلطان أحمد غانم السويدي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية قبرص ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «153» والقاضي بأن يعهد إلى مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري بمهام سفير الدولة لدى جمهورية صربيا ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب، وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «154» لسنة 2017 بأن يعهد إلى فهد سعيد محمد الرقباني القيام بمهام سفير الدولة لدى كندا وأن يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «155» لسنة 2017 بأن يعهد إلى محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي بمهام سفير الدولة لدى جمهورية اليونان ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب، وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «156» بترقية خالد عبد الله حميد بالهول عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض وترقية سالم راشد العويس من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض وفق المرسوم الاتحادي رقم «157».

إحالة للتقاعد

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «158» والذي يقضي بإحالة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي على التقاعد للصالح العام .

ونصت المادة الأولى بأن يحال على التقاعد للصالح العام كل من محمد حمد عبد الله العمران الشامسي، خميس محمد جمعة العكلة النقبي، سعيد حسن علي بن حجر الشحي، عبد الحكيم علي حمد عبيد الزعابي، ويقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي بتنفيذ المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية وفق المادة الثانية.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «159» لسنة 2017 بترقية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري إلى درجة وكيل وزارة ويعين بوظيفة وكيل وزارة تطوير البنية التحتية.

السلطة القضائية

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «160» والذي يقضي بتعيين أعضاء في السلطة القضائية ونصت المادة الأولى على أن يعين كل من: مصطفى الجايي بن عبد السلام رئيس محكمة ابتدائية الفئة الثانية، محمود عبد الحفيظ محمد محام عام الفئة الثانية، أحمد سيد سليمان فرج محام عام الفئة الثانية، هاشم النوبي عبد الله علي محام عام الفئة الثانية، هاشم أحمد حلمي محمود محام عام الفئة الثانية، أحمد عبد الرحمن السيد رئيس نيابة عامة الفئة الثالثة، ونصت المادة الثانية أنه على وزير العدل تنفيذ المرسوم وأن ينشر بالجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «161» بالتصديق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية السلوفاكية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2016 ونصت المادة الثانية على أن يقوم وزير المالية بتنفيذ المرسوم وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «162» بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين الدولة وسلطنة عمان والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 6 سبتمبر 2016 ونصت المادة الثانية على أن يقوم وزير الداخلية بتنفيذ القرار وأن ينشر بالجريدة الرسمية.

حماية مشتركة للمعلومات

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «163» لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية بيلا روسيا بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة والتي تم التوقيع عليها في مدينة مينسك بتاريخ 16 ديسمبر 2016.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم «164» لسنة 2017 بالتصديق على بروتوكول لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة بين حكومة الدولة وجمهورية كازاخستان.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «165» لسنة 2017 بالتصديق على النظام السياسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي ووفق المادة الثانية يقوم وزير التغير المناخي والبيئة بتنفيذ المرسوم.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم «166» بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية العليا ونصت المادة الأولى على أن يعين على وظيفة قاض بالمحكمة الاتحادية العليا كل من الطيب عبد الغفور عبد الوهاب القاضي وصبري شمس الدين محمد محمود وعلى وزير العدل تنفيذ المرسوم بحسب المادة الثانية.

تعاون بين الإمارات وعمان في النقل البري

أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم «167» لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الدولة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع.

وأفادت المادة الأولى من القرار بأنه تم التوقيع على الاتفاقية في مسقط بتاريخ 26 أكتوبر 2016، أما المادة الثانية فبينت أنه على رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية تنفيذ المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، فيما صدر المرسوم بتاريخ 25 أكتوبر الماضي.

وفي إطار آخر أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً رقم «168» لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بغرض تأسيس الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وبحسب المادة الأولى من المرسوم، تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة أبوظبي بتاريخ 20 ديسمبر 2016.

وأما المادة الثانية فتشير إلى أنه على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، فيما صدر المرسوم بتاريخ 25 أكتوبر الماضي.

خدمات

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم «169» لسنة 2017، ‏بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوستاريكا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وبحسب المادة الأولى، تم ‏التوقيع على الاتفاقية في مدينة سان خوسيه كوستاريكا بتاريخ 12 فبراير 2016.

وبحسب المادة الثانية، على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية، فيما صدر المرسوم بتاريخ 25 أكتوبر الماضي.

وجاء في المراسيم، مرسوم اتحادي رقم «170» لسنة 2017، بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة مملكة السويد.

وتضمنت المراسيم، المرسوم الاتحادي رقم «171» لسنة 2017 في شأن نقل موظف إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني وتعيينه مديراً عاماً للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وبحسب المادة الأولى، ينقل العقيد جاسم محمد الزعابي من مرتب جهاز أمن الدولة إلى المجلس الأعلى للأمن الوطني، وأما المادة الثانية .

فتشير إلى أن يعين المشمول بحكم المادة الأولى من المرسوم مديراً عاماً للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم، وبحسب المادة الثالثة، يلغى كل حكم يخالف المرسوم أو يتعارض معه وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل بحسب اختصاصه، فيما صدر المرسوم بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.

* التصديق على اتفاقية بين الإمارات وسلوفاكيا للحماية المتبادلة للاستثمارات

* التصديق على اتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين الدولة وسلطنة عمان

* التصديق على النظام السياسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

* سموه يصدر المرسوم الاتحادي رقم «166» بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية العليا