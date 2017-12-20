منصور بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة تقدير

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الشركات الفائزة بجائزة «تقدير»، وعددها 24 شركة إضافة إلى 39 عاملا متميزا، وذلك خلال حفل نظمته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وشهد الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وعدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية المعنية ورؤساء الشركات الفائزة وجهات القطاع الخاص بالدولة.

وشاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد والحضور فيلما وثائقيا عن الجائزة التي أطلقها ويرعاها سمو ولي عهد دبي وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم وتهدف إلى تحفيز شركات القطاع الخاص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال رعاية العمال والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم.

وألقى اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب رئيس جائزة «تقدير» كلمة أوضح فيها أن فريق عمل الجائزة ينشط في التعريف بأهدافها ومعاييرها وشروط المشاركة فيها وذلك في أوساط الشركات والمصانع المستهدفة خاصة بعد توسيع نطاق الجائزة لتشمل الشركات والمصانع العاملة في المنطقة الصناعية الحرة بجبل علي.

وحيا اللواء عبيد بن سرور الشركات الفائزة وهنأها على جهودها الرامية لتعزيز رؤية وتوجهات حكومة دولة الإمارات المتمثلة في حماية العمال والحفاظ على حقوقهم واحترام إنسانيتهم وكرامتهم بما يعكس قيم وعادات وأخلاق مجتمعنا العربي المسلم.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الشركات الفائزة ضمن فئات الثلاث والأربع والخمس نجوم، وبارك للمكرمين فوزهم بالجائزة والتقطت لسموه وفريق عمل الجائزة ولجنة التحكيم والمكرمين الصور التذكارية.