حمدان بن محمد: الشراكة بين المجتمـــع والحكومة أساس الارتقاء بالخدمات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن الشراكة بين المجتمع والحكومة تعد أساس الارتقاء بالخدمات الحكومية وأن رضا المتعاملين وإسعادهم هو المؤشر الرئيسي لقياس جودة العمل الحكومي وتقدمه.



جاء ذلك خلال «ملتقى حمدان» الذي نظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي شهد الإعلان عن فوز مبادرة «منتجي» التابعة لـبلدية دبي براية حمدان بن محمد للعام 2017 لتكون المبادرة الفائزة بأفضل مبادرة حكومية من بين 8 جهات حكومية مرشحة ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وتوجه سموه بالشكر لجمهور المتعاملين على تصويتهم للمبادرة الأفضل برأيهم، منوهاً إلى أن رضا المتعاملين عن الخدمات والمبادرات الحكومية هو المقياس الرئيسي لنجاحها.



حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي وعدد من مديري العموم والمسؤولين في الجهات الحكومية بدبي.

تسليم الراية

وسلم سموه «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» إلى حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، كما هنأ فريق عمل بلدية دبي على فوزها بأفضل مبادرة حكومية لعام 2017، وذلك بناء على تصويت الجمهور بالإضافة إلى عملية تقييم شاملة ومعمقة جرت على عدة مراحل منهجية.



وقال: «أسست الجهات الحكومية في دبي لمرحلة جديدة من الريادة في خدمة المتعاملين والتي تستند إلى مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، وفي مقدمتها إشراك المتعاملين في عملية تطوير تقييم وقياس فاعلية الخدمات والمبادرات، والذي يمثل البوصلة التي توجه عمل منظومة العمل الحكومي نحو تحقيق أفضل النتائج للمبادرات، ونشرها على أوسع نطاق».



وأضاف سموه: «تسير حكومة دبي بجهاتها ومؤسساتها المختلفة بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة من توظيف الابتكار لإسعاد المتعاملين واعتماد آرائهم ومقترحاتهم كخارطة طريق للوصول بدبي إلى صدارة المدن العالمية على مستوى الخدمات الحكومية الرائدة ووضع الرؤى والاستراتيجيات للنهوض بالعمل المؤسسي، وصياغة السياسات اللازمة لتحقيق أعلى درجات التميز في خدمة الجمهور».



وشكر سموه جميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودها الحثيثة لخدمة الفرد والمجتمع، وتفاعلها الإيجابي مع برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية وأهدافه، داعياً جميع الجهات والمؤسسات لمضاعفة الجهود وشحذ الهمم ومراعاة الدقة والكفاءة في الإنجاز، وزيادة مساحة التطوير والإبداع، والمضي قدماً في تضافر الجهود الحكومية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

نقطة التقاء



من جانبه قال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي إن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية يؤكد مجدداً أنه نقطة التقاء متجددة لمسارات الارتقاء بالعمل الحكومي ومبادراتها الريادية والتي تمضي قدماً على النهج المنبثق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على اعتباره حلقة وصل تربط بين الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في سبيل الارتقاء بجميع الجوانب الحياتية للفرد والمجتمع.

مبادرات مرشحة



كما تم خلال الحفل استعراض نبذة عن المبادرات الثماني المرشحة خلال الملتقى والتي ضمت مبادرة الاسترداد الذكي من جمارك دبي، ومبادرة التنقل الذكي من هيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة خطوة من هيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادرة المستجيب النسائي من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومبادرة منتجي من بلدية دبي، ومبادرة دمي من هيئة الصحة في دبي، ومبادرة خبير دبي من دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة المطار المجتمعي من مطارات دبي.

تصويت

وكان مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، قد أعلن سابقاً أن عملية التصويت شهدت تنافساً كبيراً بين المبادرات المرشحة لهذا العام، حيث تم تصنيفها لتمر بعد ذلك قائمة الخدمات الحكومية المرشحة للبرنامج بسلسلة من عمليات التقييم قبيل مرحلة تصويت الجمهور، شملت المحاور الأولية لتقييم الخدمات مجموعة من المعايير التي تقيس نتائج الكفاءة والفعالية.

والاستدامة، ومدى الالتزام بنهج الحكومة الذكية، وتضمنت مقابلات شخصية للهيئات والجهات الحكومية، وذلك من قبل لجنة تحكيم موسعة تضم 28 مقيماً دولياً من اختصاصات مختلفة، والذين يمثلون 12 دولة.

كما كانت هناك لجنة تحكيم برئاسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بالإضافة إلى أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام ورونالدو مشحور الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في سوق دوت كوم والطالبة عائشة الهاشمي ممثلة عن قطاع الشباب عن فئة الشباب، الذين شاركوا في التقييم النهائي للمبادرة الفائزة، واختيار المبادرة الفائزة.



وبهذه المناسبة قالت إيمان السويدي، مدير أول مركز نموذج دبي: سعدنا بالتقارب الكبير الذي شهدته عملية التنافس الأخيرة بين مجموعة من أفضل المبادرات الحكومية، والتي تم تتويج مبادرة «منتجي» إثرها.

حيث وصلت للمرحلة الأخيرة من الجائزة بعد عملية تقييم اشتملت على العديد من المحاور، من حيث الأداء والتنافسية وسعادة المتعاملين وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، كما لمسنا رغبة قوية عند الجمهور في التصويت لأكثر من مبادرة، وهذا كان جلياً من خلال أعداد المصوتين الذين تفاعلوا مع المبادرات إذ بلغ عددهم 315 ألف صوت.



من جانبه قال سعيد الملا رئيس قسم هندسة الخدمات في مركز نموذج دبي: قيادتنا تسعى دائماً ليكون صوت الشباب مسموعاً في كل مكان، فهم المستقبل وعلينا أن نقوم بتوفير أفضل الخدمات لتواكب طموحاتهم التي يتطلعون لها.



وأضاف الملا: إن ما يشهده العالم من تطور في مجالات العمل الحكومي والإداري يتطلب منا توفير سبل مبتكرة لتحسين خدماتنا، وهو ما نسعى له من خلال بناء قدرات شبابنا في مجالات التصميم الإبداعي للخدمات الحكومية بشكل يؤهلهم لأن ليكونوا فاعلين في مجتمعهم في مختلف المجالات والأنشطة.



هذا وأعلن مركز نموذج دبي التابع للمجلس التنفيذي، أن عملية التصويت شهدت تنافساً كبيراً بين المبادرات المرشحة لهذا العام، والتي ضمت مبادرة الاسترداد الذكي من جمارك دبي، ومبادرة التنقل الذكي من هيئة الطرق والمواصلات، ومبادرة خطوة من هيئة كهرباء ومياه دبي، ومبادرة المستجيب النسائي من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومبادرة منتجي من بلدية دبي، ومبادرة دمي من هيئة الصحة في دبي، ومبادرة خبير دبي من دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومبادرة المطار المجتمعي من مطارات دبي.



وقبل ذلك، مرت قائمة الخدمات الحكومية المرشحة للبرنامج بسلسلة من عمليات التقييم قبيل مرحلة تصويت الجمهور، حيث شملت المحاور الأولية لتقييم الخدمات مجموعة من المعايير التي تقيس نتائج الكفاءة والفعالية، والاستدامة، ومدى الالتزام بنهج الحكومة الذكية، وتضمنت مقابلات شخصية للهيئات والجهات الحكومية.

وذلك من قبل لجنة تحكيم موسعة تضم 28 مقيماً دولياً من اختصاصات مختلفة، والذين يمثلون 12 دولة، بهدف وضع تصورات شاملة حول مدى تأثير هذه الخدمات على المدى القصير والبعيد، وقياس مؤشرات الأداء الخاصة بكل مبادرة، وفقاً لمنهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية.



احتضان

تحتضن بلدية دبي راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية مدة عام كامل معبرةً عن تفوقها في سباق الريادة لتحقيق أعلى مستويات السعادة لمواطني ومقيمي إمارة دبي، ليتم بعد ذلك تسليمها للجهة الحكومية صاحبة المبادرة الأفضل في العام القادم.



لوتاه: تسجيل 100 ألف منتج في تطبيق «منتجي»



أكد المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن البلدية تستهدف تسجيل جميع المنتجات التي تدخل إمارة دبي بمختلف أنواعها في تطبيق «منتجي»، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي تم تسجيل ما يقارب 100 ألف منتج في التطبيق.



وثمن مدير عام بلدية دبي فوز مبادرة منتجي من بلدية دبي براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وقال نحن نحرص على تقديم أجود الخدمات لأفراد المجتمع وتقديم منتج يرقى لأرقى شروط السلامة وهناك الكثير من المنتجات على مستوى الاستيراد في الدولة وفي إمارة دبي لكن أهم شيء أن يكون هذا المنتج متوافقاً مع المنتجات العالمية والاستخدام البشري.



وأوضح أن بلدية دبي تضمن من خلال هذه المبادرة السلامة والصحة لأفراد المجتمع، واستطاعت أن تسجل المعلومات لكل منتج يستخدم من قبل أي شخص من خلال التطبيق للحصول على المعلومات المتكاملة من محتوى المنتج وتاريخ التصنيع وتاريخ الانتهاء ومصدره وطريقة استخدامه بما يسهل على المستهلك بحيث أن يصل المنتج بالطريقة السليمة.

مميزات



وبين لوتاه أن تطبيق «منتجي» يتيح للجمهور معرفة حالة المنتج في حال كان مسجلاً أو غير مسجل في بلدية دبي، ويتيح للجمهور والمستهلكين، بشكل خاص، معرفة حالة المنتج في حال كان مسجلاً أو غير مسجل في بلدية دبي، مما يعزز الطمأنينة وروح الشفافية، حيث قامت البلدية بتقييم المنتج من قبل الصيادلة والمختصين.

والتأكد من سلامته قبل الوصول إلى يد المستهلك، ويتميز التطبيق بسهولة التصفح والاستخدام، ومعرفة تفاصيل المنتج، مثل بلد المنشأ والاسم التجاري وغيرهما من المعلومات التي تفيد المستهلك.



وقال: تم تصميم التطبيق ليتفاعل ويغطي احتياجات التجار والمستهلكين وبلدية دبي كجهة رقابية، بما يحقق سعادة وصحة المستهلكين، من خلال بناء قاعدة بيانات ومنظومة متكاملة، لتسجيل ومتابعة وإدارة المواد الاستهلاكية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتعرف إلى مدى خطورة المنتجات باستخدام محرك المخاطر.



ويتسم تطبيق «منتجي» بعدة مميزات حيث يخدم الجمهور، والتجار أصحاب المؤسسات الذين يعتمدون اعتماداً كلياً على المستثمرين، ويسهل عليهم معرفة حالة المنتجات التي تم تسجيلها في بلدية دبي ومواصفاتها، وبالتالي تسهل عليهم الشراء والبيع في السوق المحلية، وعملية الاستيراد والتصدير بعد توافر المواصفات القانونية والإجراءات الطبيعية لعملية إعادة التصدير.



وحققت مبادرة منتجي قيمة إضافية للجهات والأفراد الذين يسعون لتسجيل ثلاث مجموعات من المنتجات والتي تشمل: المكملات الغذائية، مستحضرات التجميل والمنظفات من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، حيث يتأكد المستهلك من سلامة المنتجات قبل الاستخدام وبذلك ساهمت المبادرة في تقليل زمن إجراء الخدمة من 93 يوماً إلى يومين فقط بنسبة انخفاض 98% إلى جانب تحقيقها لنسبة 97% بمؤشر رضا المتعاملين ورفع جودة الخدمة إلى 92%.



بناة المدينة الشباب يشاركــون في تصميم الخدمات الحكومية وتطويرها





أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الملتقى، عن المبادرة الجديدة التي تحمل اسم بناة المدينة الشباب والتي تتمحور حول إشراك هذه الفئة الهامة من الشباب من طلاب جامعات ومدارس ومؤسسات تعليمية مختلفة على مستوى الإمارة في تصميم الخدمات الحكومية التي يستخدمونها.

وتطوير الخدمات الحالية وتوسيع رقعة المستفيدين منها، بالإضافة إلى تقييم قنوات الخدمات الحالية والعمل على تطويرها، والخروج بتوصيات ومقترحات لتطوير المبادرات والخدمات المقدمة من قبل مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية من منظور تكاملي يشمل كافة فئات المجتمع.



وقد شهد التجمع الحكومي الأول لبناة المدينة الشباب إطلاق مدينة دبي الافتراضية لقيادة السيارات باكورة أعمال بناة المدينة الشباب، وهي فكرة تحاكي في تفاصيلها إمارة دبي تتيح للشباب قيادة السيارات باستخدام التقنيات الحديثة نموذج المحاكاة وتعلم قواعد المرور بشكل تفاعلي.

حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ المبادرة بالعمل جنباً إلى جنب مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي وبمشاركة فئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و17 سنة بهدف إعادة تصميم خدمة ترخيص السائقين حيث تم تدريبهم على منهجية تطوير الخدمات والتصميم الإبداعي ومناقشة تحديات الخدمة الحالية وأثرها على رحلة المتعامل إلى جانب توفير الفضاء الإبداعي لهم ليتمكنوا من تحسين وتطوير الخدمة.



وستشمل المبادرة الجديدة ورش عمل نصف شهرية تحتضنها مدارس وجامعات على نطاق الإمارة تحدد لاحقاً، ويشارك فيها الطلبة لإبداء توصياتهم ومقترحاتهم، وسيعمل فريق تحكيم متخصص، مؤلف من مجموعة من الخبراء والمختصين، على تقييم التوصيات والمبادرات الجديدة، وقياس مدى فاعليتها المتوقعة ليتم في ما بعد تطبيقها على أرض الواقع بالشكل الذي يعود بالنفع على أفراد المجتمع بكافة فئاته.

مركز



قال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي: يمثل ملتقى حمدان بن محمد عاملاً محفزاً للجهات الحكومية لإنجاز المزيد من النجاحات وذلك وفقاً لتوجيهات قيادتنا المتواصلة بضرورة الوصول إلى المركز الأول في جميع المجالات والقطاعات.

