ولي عهد الشارقة يشهد أفراح السويدي

المصدر:
  • الشارقة - وام
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■ سلطان بن محمد بن سلطان وعبدالله بن سالم يتوسطان الحضور | وام

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شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة عصر أمس حفل الاستقبال الذي أقامه خميس بن سالم السويدي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة حمد راشد بن مطر السويدي. وحضر الحفل - الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف - الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي رئيس البنك العربي المتحد. كما حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء وكبار رجالات وأعيان الدولة وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

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