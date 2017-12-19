الصين تعفي مواطني الإمارات من تأشيرات السفر المسبقة

تبادلت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية اليوم - في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي - مذكرة تفاهم بشأن إعفاء مواطني الدولة من حملة جوازات العادية من تأشيرة الدخول المسبقة اعتبارا من 16 يناير 2018 مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها / 30 / يوما في كل زيارة.

وقع المذكرة من جانب الدولة السفير أحمد الهام الظاهري وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المساعد للشؤون القنصلية .. فيما وقعها عن الصين ني جيان السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.

وأوضح السفير أحمد الهام الظاهري أنه بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة اعتبارا من تاريخ 16 يناير 2018 مع إمكانية البقاء فيها لمدة أقصاها 30 يوما في كل زيارة.

وأكد أن هذه المبادرة من حكومة الصين تعكس المكانة الدولية التي أصبحت تتبوأها الدولة وتؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين وتفتح آفاقا جديدة لمواطني الدولة للسياحة والاستثمار والتجارة.

وأشار الظاهري إلى أن المواطن الإماراتي يمثل الأولوية الرئيسية في اهتمامات القيادة الرشيدة التي تعمل على تحقيق السعادة للمواطنين وهذا بدوره يعمق لدى المواطن الإماراتي قيم الانتماء للوطن والولاء للقيادة وأنهم على قناعة بأن جهود التنمية في الإمارات ومكتسباتها تستهدف تحقيق السعادة لهم.



وأضاف أن الإمارات أصبحت عنوانا للحكم الرشيد والاعتدال والتعايش والسلام وفي الوقت ذاته رمزا للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي وذلك بما ينسجم ورؤية دولة الإمارات لعام 2021.

وأوضح السفير الظاهري أن إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة جمهورية الصين الشعبية له مردود إيجابي ويعكس مكانة الإمارات على الساحة الدولية وما تتمتع به من احترام وثقة وخاصة من الصين ورغبتها في توثيق العلاقات معها وتعزيز المصالح المشتركة في جميع المجالات من خلال فتح منافذها لمواطني الإمارات من دون تأشيرة مسبقة.

وبين أن الصورة الإيجابية للمواطنين الإماراتيين في الخارج كونهم يعبرون عن نموذج الإمارات في الانفتاح والتعايش المشترك والاندماج في الثقافات والحضارة الصينية كان أحد الدوافع الرئيسية لهذه المبادرة .. مؤكدا أن ذلك يعمق ثقة المجتمع الصيني بالمواطن الإماراتي وسلوكه الحضاري.

جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقيمت في نوفمبر 1984 حيث افتتحت دولة الإمارات سفارتها في جمهورية الصين الشعبية في 19 مارس 1987.

كما افتتحت الدولة قنصلية عامة في هونج كونج في أبريل عام 2000 وقنصلية عامة في شانغهاي في 6 يوليو 2009 وقنصلية عامة في كوانجو 13 يونيو2016. وافتتحت جمهورية الصين الشعبية سفارتها في أبوظبي في أبريل 1985 وقنصلية عامة في دبي نوفمبر 1988.