حالة الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا طقس صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحياناً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وقال المركز إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 12 - 22 / 32 كم/ ساعة بوجه عام.

وأوضح أن البحر سيكون خفيفا إلى متوسط الموج .. مع ارتفاع الموج من 1 - 2 أقدام قرب الساحل، ومن 2 - 4/5 قدم في العمق، فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 13:29 بينما يحدث أدنى جزر عند الساعة 20:46.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

أبوظبي 25 16 85 35.

دبي 26 17 85 40.

الشارقة 26 14 90 35.

عجمان 26 17 85 40.

أم القيوين 26 14 90 35.

رأس الخيمة 25 16 85 45.

الفجيرة 25 18 80 45 .

العين 25 14 85 30.

ليوا 27 14 95 35 .

الرويس 24 18 80 35.

السلع 24 17 85 35 .

دلما 24 20 80 50.

طنب الصغرى 23 19 85 45.

طنب الكبرى 23 19 85 45 .

أبوموسى 24 20 80 40.