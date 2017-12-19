محمد بن راشد يطلق مركزاً لأبحاث المستقبل

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مركزاً لأبحاث المستقبل.
وأكد سموه "أننا نسعى لأن تكون الإمارات جزءاً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع البحثي والأكاديمي العالمي.
وأضاف "الخطط المستقبلية تحتاج إلى أرضية صلبة من الأبحاث العلمية لإنجازها حسب الطموحات".
وتابع سموه "هدفنا خلق تواصل بين علمائنا الشباب وكافة العلماء حول العالم لتبادل المعرفة ونقل التجارب وبناء إمكاناتنا البحثية الوطنية".
وأوضح "مؤسسة دبي للمستقبل ومجمع العلماء ووزراء العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي يشكلون المنظومة العلمية المستقبلية لدولة الإمارات.. ورهاننا عليهم كبير".