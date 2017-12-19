محمد بن راشد يطلق مركزاً لأبحاث المستقبل

تم الكشف عن مدينة القياصرة الغارقة، التي فقدت منذ 1700 سنة تحت الأمواج قبالة الساحل الغربي لإيطاليا، من خلال صور جديدة مذهلة التقطها الغواصون الذين سمح لهم باستكشاف المنطقة.