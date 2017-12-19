رئيس الدولة يصدر مراسيم بالتصديق على اتفاقيات ثنائية وتعيين وترقية دبلوماسيين

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عددا من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات ثنائية بين دولة الامارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عددا من المراسيم الاتحادية بشأن تعيين ونقل وترقية عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي للدولة، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وشملت الاتفاقيات التي تم التصديق عليها اتفاقية بين دولة الامارات والجمهورية السلوفاكية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تعاون في مجال الدفاع المدني بين دولة الامارات وسلطنة عمان، واتفاقية بين دولة الامارات وجمهورية بيلاروسيا بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، واتفاقية تعاون بين الإمارات وسلطنة عمان في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، واتفاقية بين حكومة الامارات وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بغرض تأسيس خدمات جوية بين اقليميهما وفيما ورائهما، واتفاقية بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الامارات وحكومة مملكة السويد.

وتضمنت المراسيم التصديق على بروتوكول لإجراء تعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الموقعة بين دولة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان، إضافة إلى التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.