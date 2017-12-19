100 موظف عملوا على مدار الـ 24 ساعة للتنسيق مع الحالات الطارئة أثناء الأمطار بالفجيرة

أكد المهندس علي قاسم المدير العام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وقائد فريق الطوارئ والأزمات لغرفة العمليات والاتصال، تعامل المؤسسة السريع واستجابتها الفورية للبلاغات الواردة اثناء تعرض المنطقة لمنخفض جوي أدى الى هطول امطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، بمعالجة مواقع تجمع المياه بسحبها بواسطة آليات تم توزيعها في كافة ارجاء الامارة، بمشاركة 100 موظف من لجنة الطوارئ والأزمات في مختلف أقسام و ادارات المؤسسة وعدد من المتطوعين من شركات القطاع الخاص والعام في الإمارة، الذين عملوا على مدار الـ 24 ساعة للتنسيق مع الحالات الطارئة كافة، بهدف تأمين سلامة أرواح الأفراد والمنشآت.

وأوضح انه تم تحريك معدات آليات لتنظيف ومسح الطريق وكل الاثار الناجمة عن سقوط الامطار بمناطق النجميات وصناعية الحيل وفي تلك الاثناء توالت عمليات السحب والشفط للمياه المتكدسة بالدوارات الرئيسة بمساندة الجهات المختصة في الإمارة.

وقد استقبلت غرفة العمليات والاتصال في المؤسسة العديد من الشكاوى الخاصة والعامة ومن اهمها ما حدث من تكدس وتجمعات مياه بالقرب من برج الجابر والتي وصل مستواها الى محطات الكهرباء وقد تم تحويل الموضوع الى الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه.

ونظرا لتكدس المياه بمنطقة الرغيلات فقد تم اغلاق الطرق بالتعاون مع شرطة الفجيرة وفتح ممر مائي باتجاه البحر مباشرة لتصريف تجمعات المياه.