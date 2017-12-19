محمد بن زايد يعيّن ميثاء الحبسي رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الإمارات

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين ميثاء حمد حارب حمود الحبسي، رئيساً تنفيذياً لمؤسسة الإمارات.

ورفعت ميثاء حمد الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الثقة الكريمة بتعيينها رئيساً لمؤسسة الإمارات، مؤكدةً أنها ستواصل عملها في تقديم قدر كبير من التميز والالتزام تجاه المؤسسة التي أنشأتها حكومة أبوظبي، لتسهيل مبادرات القطاعين العام والخاص في تحسين رفاه الناس في جميع أنحاء الدولة.

وقالت: «أسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن الظن، وأهلاً لهذه الثقة الغالية التي هي تشريف وتكليف لخدمة أبناء وشباب وطننا المعطاء، وهذه الثقة بمثابة وسام شرف على صدري، تزيد عمق المسؤولية القائمة علينا، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة».

وثمنت دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة مباشرة للعاملين في هذه المؤسسة التي تعنى بتطوير قدرات ومهارات الشباب، وحرصه على تحفيز المتميزين من أبناء وبنات الوطن، وتعيينهم في مناصب تسهم في المحافظة على مكتسبات دولة الإمارات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطبية والثقافية والأمنية والإنسانية.