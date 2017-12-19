توقيع ترتيبات التعاون الدفاعي بين الإمارات وكندا

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مقر الوزارة في أبوظبي صباح أمس، هارجيت ساجان وزير الدفاع الكندي الذي يزور البلاد حالياً.

وبحث معالي البواردي والوزير الكندي عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها، ووقع الجانبان ترتيبات التعاون الدفاعي بين دولة الإمارات وكندا.

واستعرض معالي وزير دولة لشؤون الدفاع ووزير الدفاع الكندي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون في عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين دولة الإمارات وكندا.