محمد الشرقي يشهد اختتام بطولة الفجيرة الثالثة لجمال الخيل العربي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المكانة التي بلغتها الإمارات في ميادين المنافسة العالمية والعربية الخاصة بعالم الخيل والفروسية، مثمناً الدعم الكبير الذي تلقاه هذه النوعية من الرياضات ومهرجاناتها من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، منوهاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لإنجاح البطولات التي تحتضنها الإمارة.

جاء ذلك خلال حضور سموه، مســـاء أمس، ختام فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العــــربي .