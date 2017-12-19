عبدالله بن زايد يبحث ووزير الدفاع الكندي العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، هارجيت ساجان وزير الدفاع الكندي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات التعاون بين الإمارات وكندا في المجالات العسكرية والدفاعية. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه المستجدات في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الدفاع الكندي مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الكندي بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكداً الحرص على تعزيز أوجه التعاون.

حضر اللقاء فهد سعيد الرقباني سفير الدولة المعين لدى كندا.