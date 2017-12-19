وزير الدفاع الكندي يزور واحة الكرامة

زار هارجيت ساجان، وزير الدفاع الكندي، أمس، واحة الكرامة، المعلم الوطني والحضاري في العاصمة أبوظبي.

واطلع الوزير الكندي، خلال الزيارة، على التصميم الفريد والمميز للواحة، وما تحمله من آيات الوفاء لذكرى شهداء دولة الإمارات الأبرار.

وكان في استقباله خلال الزيارة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

وبدأ الوزير زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، ويستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال، ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة، استمع خلالها لشرح مفصّل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها