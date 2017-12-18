«سقيا الإمارات» تختتم مبادراتها في عام الخير بحملة تطوعية لتنفيذ مشاريع تنموية في مصر

نظمت مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، حملة شبابية تطوعية لتنفيذ مشاريع تنموية وتشغيلية مستدامة في محافظات قنا والأقصر وأسوان في صعيد مصر، في إطار حرص المؤسسة على إشراك الشباب في الأعمال والمبادرات الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة ضمن جهودها لدعم أهداف عام الخير 2017، وتحضيراً لعام زايد 2018.

شملت الحملة تنفيذ 62 مشروعاً لإنشاء شبكات توزيع مياه الشرب، وتركيب مرشحات المياه المنزلية، ومتابعة مشاريع تمديدات المياه التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب في وقت سابق، ووضع حجر الأساس لمحطتي تنقية المياه في محافظة أسوان، بحضور اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، وعدد من المسؤولين. كما شملت الحملة توزيع 25 مشروعاً تشغيلياً مستداماً ضمت قوارب وغزل لصيد الأسماك إضافة إلى مكائن خياطة وبطائن لأهالي القرى.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإرساء مفهوم العطاء وعمل الخير كونه أحد المبادىء الرئيسية التي انطلقت منها رسالة دولة الإمارات إلى العالم، وترسيخ قيم التطوع والعمل الإنساني بين صفوف الشباب، تحقيقاً لأهداف عام الخير 2017، وعام زايد 2018، حرصنا في مؤسسة سقيا الإمارات على إشراك الشباب في حملاتنا الإنسانية الدولية، التي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المتطوعون مؤخراً ضمن برنامج «رسالة خير» في جمهورية طاجكستان."

وأضاف الطاير: "نحن فخورون بمساهمة الشباب في تنفيذ هذا المشروع المستدام الهام في بلدنا الثاني مصر، ما يبرز مستوى الوعي الإنساني الذي وصل إليه شبابنا، فضلاً عن تأصيل جانب الأخوة والحب والمودة الراسخة بين الشعبين الشقيقين، لا سيما أن هذا المشروع سيخدم عدداً كبيراً من الأسر في القرى بصعيد مصر من خلال توفير حل مستدام للتحديات التي يواجهها سكان القرى في الحصول على مياه الشرب يومياً. وقد أدرج مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب محوراً كاملاً في خطة عمله حول الاستدامة، وتعزيز القيم الإماراتية الأصيلة في تقديم الخير والعطاء، بما يتماشى مع أهداف عام الخير وتوجهات الهيئة المستدامة نحو خدمة جميع أطياف المجتمع."

ومن جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: "إلى جانب تحقيق أهداف مؤسسة «سقيا الإمارات» المتمثلة في مد يد العون للإنسانية في جميع أنحاء العالم، وتلبية نداء الواجب الإنساني بتنفيذ مشاريع تنموية لصالح هذه المجتمعات، تُعد هذه المشاريع فرصة لرفع وتعزيز مستوى الوعي لدى الشباب وإشراكهم في العمل الخيري والتطوعي. ونحن نثمن الدور الذي أداه مجلس هيئة كهرباء ومياه دبي للشباب في إنجاح هذه المبادرات الإنسانية، وإبراز الجانب المشرف للشباب الإماراتي الذي تربى ونهل من قيم ومبادئ المغفور له - بإذن الله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وقد نفذت «سقيا الإمارات» مشاريع بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 8 ملايين شخص في 25 دولة حول العالم حتى الآن، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالعمل الخيري والإنساني محلياً وإقليمياً ودولياً."

الجدير بالذكر أن الوفد المشارك في الحملة ضم 12 متطوعاً من هيئة كهرباء ومياه دبي، من ضمنهم ممثلي مجلس الهيئة للشباب، وممثلي مؤسسة سقيا الإمارات، وعدد من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة؛ منهم منذر المزكي، وسعود الكعبي، وديالا علي، ومن المتوقع أن يستفيد من الحملة أكثر من 100 ألف نسمة.