طحنون بن محمد يعزّي في وفاة حمد الظاهري

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صباح أمس، واجب العزاء إلى علي حمد بن ميا الظاهري وإخوانه في وفاة المغفور له «والدهم»، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه العميد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.