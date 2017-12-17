إحالة 6 محامين إلى مجلس التأديب لـ «صورية المهنة»

أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، أحالت منذ بداية العام وحتى يوم الخميس الماضي، 6 محامين إلى مجلس تأديب المحامين، بسبب صورية مكتب المحاماة وعدم ممارسته المهنة.

وأشاد المحامي أحمد صالح العوذلي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في أبوظبي، بدور دائرة القضاء بأبوظبي في التصدي لمحاولات «المتاجرة بالمهنة» التي يقوم بها بعض الأشخاص عبر تأجير مكاتب المحاماة لآخرين مقابل مبالغ مالية، والتفتيش عليها من خلال المعنيين، لمعرفة المكاتب المؤجرة من غيرها.

وتأتي هذه الجهود بعد تقديم جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بأبوظبي لمشروع استهدف وضع ضوابط ومعايير موحدة لاعتماد مكاتب المحاماة العاملة في أبوظبي ومراقبتها ومتابعة آليات عملها والتزامها بالحضور والمرافعة أمام المحاكمة. وأجمل المحامي أحمد العوذلي المخالفات التي يرتكبها بعض المتاجرين، في الإساءة إلى رسالة المحامين ودورهم القانوني والاجتماعي، والتأثير السلبي على المتقاضين وسير الدعوى القضائية، خاصة في ظل تسجيل المحاكم لبلاغات تفيد بتورط محامين مواطنين.