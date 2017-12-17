القيادة تدعم تمكين المجتمع لتحقيق رفعة وتقدم الإمارات

ثمّنت الجهات الفائزة بمؤشر التوازن بين الجنسين في الحكومة الاتحادية، تكريمها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرين إلى أن التكريم يؤكد حرص الإمارات على تمكين جميع أفراد المجتمع، من الإسهام بصورة إيجابية في تحقيق رفعة الإمارات وتقدمها وازدهارها. كما اعتبروه حافزاً للإسراع بالوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الرائدة عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية للتوازن بين الجنسين.

وأشارت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إلى أن تكريم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2017، والذي شمل 3 فئات، هي أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن، يؤكد حرص الإمارات على تحقيق التوازن بين الجنسين، وتفعيل دور المرأة، ومنحها المساحة الملائمة للمشاركة في بناء مستقبل دولتنا، ويرسخه هدفاً من أولوياتها.

وأضافت أن التكريم جاء ليبرز ما تم إحرازه من تقدم في تحقيق أهداف المجلس، المنصبّة على تعزيز حضور المرأة في مختلف ميادين العمل، على أساس خلق فرص متكافئة في الحقوق والواجبات مع الرجل، وكشريك يمثل نصف المجتمع، وليبرهن على سير المجلس على المنوال الصحيح في تحقيق أهدافه، ونجاح سياسته واستراتيجية العمل المتبعة خلال الفترة الماضية.

كفاءة وقدرة

ومن ناحيته، أكد عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الكفاءة والقدرة على العطاء، هي قيم وخصائص متوفرة في كلا الجنسين، وعليه، وعند اعتماد أي مشروع أو أي برنامج في الهيئة، يتم النظر فقط لمن لديه الموهبة والمقدرة على تحقيق الإنجازات، علماً بأن كافة مشاريع الهيئة، تتم من خلال فرق عمل مشتركة من الذكور والإناث، ومن كافة الأعمار والمناصب، وذلك تعزيزاً لروح الفريق الواحد.

وأضاف: «أشعر بالفخر والاعتزاز لتحقيق فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء هذا الإنجاز، واختيارها لمنحها ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين عن هذه الفئة، ومنها مبادرتها بتأسيس مختبر التوازن بين الجنسين، بهدف تحقيق التوازن بين الموظفين والموظفات على كل المستويات في الهيئة، ورفع مستويات الإنتاجية.

مبادرات جديدة

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عن بالغ سعادته بتكريم الهيئة، ونيلها درع أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين، وذلك بمبادرة «تمثيل المرأة في مجالس الإدارة»، حيث أصدرت الهيئة قراراً، ألزمت بمقتضاه الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، بتمثيل المرأة في مجالس إدارات هذه الشركات. وأكد الدكتور الزعابي، عزم الهيئة على مواصلة دعم المؤشر، بما يحقق رؤية الإمارات 2021، التي تسعى إلى منح فرص متكافئة للمرأة والرجل في كل المجالات.

دور بارز

ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أهمية الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في موضوع مؤشر التوازن بين الجنسين، الأمر الذي كان له الدور البارز في وصول دولة الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة عالمياً في مجال التنافسية في التوازن بين الجنسين.