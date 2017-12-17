البحرين تزدان بالأحمر والأبيض احتفاء باليوم الوطني

تزيّنت شوارع البحرين باللونين الأحمر والأبيض، وبالبالونات، وبصور رموز القيادة السياسية معبرة عن الفرحة بالعيد الوطني السادس والأربعين، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وشارك طلاب المدارس والجامعات والمعاهد والكليات والجمعيات الاجتماعية والمدنية في هذه الفرحة الوطنية، فنظمت الأمسيات الشعرية، والثقافية، والحفلات الموسيقية المتنوعة، والتي عمت ربوع البحرين. واهتمت الجاليات الأجنبية بتنظيم الفعاليات المصاحبة، والتي تعكس الازدهار الثقافي والاجتماعي، ونجاح رؤى المشروع الإصلاحي لملك البحرين، باحتضان شعوب العالم في هذا البلد، ومنحهم الفرصة في البناء والتنمية والعمران.

فعالية

وأعلنت حلبة البحرين الدولية عن فعالية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، والتي تستمر حتى اليوم الأحد، بالإضافة لمراكز التسوق، والمهرجانات الغنائية للفنانين اصالة، نجوى كرم، ماجد المهندس، وغيرهم. ونظم سلاح الجو الملكي البحريني عروضاً جوية يومية بالطائرات، إلى جانب عرض شيق للمظليين التابع للحرس الوطني. كما دشنت بلدية المنطقة الجنوبية أكبر علم مضيء وممر ضوئي بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و 17 ديسمبر.

ويأتي حجم العلم المضيء بعرض 150 متراً وارتفاع 10 أمتار، ويحتوي على مجسمات مضيئة لكلمات السلام الوطني لمملكة البحرين أمام العلم، في حين يبلغ طول الممر المضيء الذي يشتمل على صور القيادة الحكيمة 100 متر.

وتتطلع البحرين في عيدها الوطني لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح والنماء، مرتكزة على الأساليب العصرية الحديثة للحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتعزيز اللحمة، والدفع بالبلاد العبور إلى المستقبل.