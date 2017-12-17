الشيخة فاطمة:الإمارات بقيادة خليفة حققت التوازن بين الجنسين في المجالات كافة

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حققت التوازن بين الجنسين في المجالات كافة انطلاقاً من إيمان القيادة الحكيمة بأن ابنة الإمارات شريكة للرجل في مسيرة البناء والتنمية.

وقالت سموها في كلمة بمناسبة استضافة العاصمة أبوظبي قمة «المرأة والسلام والأمن- التوازن بين الجنسين في مجال الأمن» التي ينظمها مركز تريندز بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام يوم غد: إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت منذ تأسيسها الدور المهم للمرأة في مختلف المجالات ووفرت السبل كافة لتمكينها فكانت المحصلة نخبة من الكوادر النسائية المتميزة.

وثمنت سموها محاور القمة التي ينظمها الاتحاد النسائي العام ومركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع منظمة المرأة والأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤكدة أن أهميتها تأتي كونها تستعرض سبل إطلاق طاقات المرأة بصفتها شريكا مهما في بناء المجتمعات للمساهمة في الحد من الصراعات والأزمات في مناطق الحروب.

وأضافت سموها إن الحدث مناسبة لإبراز تجربة الإمارات في تطوير مفهوم القيادة والتمكين للمرأة واستعراض نماذج لنجاحات المواطنات في شتى المجالات وإبراز دور الإمارات في تعزيز دور المرأة في الحياة العامة.

دعم

وأكدت «أم الإمارات» دعم سموها الكامل لجهود التوازن بين الجنسين في مجال الأمن والسلام في العالم لافتة إلى أن استراتيجيات تمكين المرأة في الإمارات تعتمد على أن الرجال والنساء على السواء لهم أدوار مهمة في مجالات النشاط الإنساني كافة مؤكدة أن قيادة الإمارات تعمل من أجل الاستفادة الكاملة من طاقات كل رجل وامرأة بما يعود بالفائدة على المجتمع.

وتنطلق أعمال القمة برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتتناول موضوع التوازن بين الجنسين ودوره في تحقيق السلم والأمن ورفاهية المجتمعات وتفعيل قدرات المرأة القيادية للمساهمة في تحقيق استدامة السلم والأمن في المحيط الاجتماعي.

وأكد الدكتور أحمد الهاملي رئيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن الحدث يهدف إلى زيادة الوعي حول مقاربة النوع والسلام والأمن في كل من الحياة السياسية والممارسة العملية وتوفير فهم أفضل لأبعاد التوازن بين الجنسين في السلم والأمن الدوليين لجمهور عريض من الناس وإبراز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز دور المرأة في حفظ السلام.

مبادرات

وأضاف: إن القمة فرصة مناسبة لإطلاق سلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية مشيرا إلى أنها ستشهد مشاركة نخبة من القيادات السياسية والأكاديمية الإماراتية والعربية والدولية ويتحدث فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والسفيرة لانا نسيبة الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك والسفيرة مارا ماريناكي مكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي والدكتورة شانتال دي جونج أودرات رئيسة منظمة المرأة في الأمن الدولي.