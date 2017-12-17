مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة يستعرض خطة 2018

ترأست منى غانم المري العضو المنتدب، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماع المجلس الذي عُقد في مقر المؤسسة بجـــميرا، واطلع خلاله على أهم الإنجازات والمبادرات والبرامج التي نفذتها المؤسسة خلال العام 2017، كما استعرض ميزانية المؤسسة وخطة عمل عام 2018، التي تصب في صالح الارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية وتعزيز مساهمتها في مســيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.

وأكدت منى المري، حرص والتزام حرم سمو الشيخ منصــور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، على دعم المرأة الإمــاراتية، وتوفير مختلف المقـــومات اللازمة لصقل مهاراتها، من خلال مبادرات نوعية وبرامج مبتكرة، تحقيقاً لرؤية وأهداف المؤسسة، وفي مقدمتها زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تميزها وريادتها في كافة المجالات، وإعداد كفاءات وقيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل، ودعم تواجدها عالمياً.

وقالت إن المؤسسة نجحت في تحقيق أهدافها وفقاً لأرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية، لتصبح واحدةً من المؤسسات التي يحتذى بها إقليمياً ودولياً في مجال دعم المرأة والارتقاء بقدراتها على كافة المستويات، وذلك في إطار خطط استراتيجية تواكب الأهداف الوطنية المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة.

أبرز المبادرات

واطلع المجلس- خلال الاجتماع - إلى عرض قدمته المها البستكي مديرة مشاريع بمؤسسة دبي للمرأة عن أهم البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة خلال العام الحالي والخطة الاستراتيجية الجديدة لها للأعوام الخمسة المقبلة و التي تأتي استكمالا لجهودها منذ إنشائها في العام 2006 وتركز على القطاعات الحيوية كافة، وتركز على كافة القطاعات الحيوية، لترسم بذلك خريطة طريق السنوات الخمس المقبلة.

وتتضمن الأولويات الاستراتيجية المدرجة في الخطة للفــــترة المقبلة، تطــــوير وتنفيذ البرامج الهادفة والمُصَمَمة خصيصاً لدعم مشــاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتبني سياسات خاصة بزيادة مشاركتــها في قطاعات العمل، وتنفيذ شــراكات استراتيجية مع كافة الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة، مع تمثيل المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات البحثية، بما يصب في الارتقاء بقدرات المرأة وبمهارات جيل من القيادات النسائية.

مبادرة «قدوة»

وتضمنت إنجازات المؤسسة مبادرة «قدوة» للمرأة الإماراتية، التي أطلقتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة يوم المرأة الإماراتية للعام الحالي، بهدف ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي ولدى المرأة بصفة خاصة، وشاركت فيها حتى الآن 20 شخصية نســائية إمارات بارزة عرف عنهن العطاء في كافة المجالات، قدمن 11 جلسة إثراء معرفي لطالبات الجامعات على مستوى الدولة، ولقاءات ملهمة مع موظفات في بداية مسيرتهن المهنية.

برنامج القيادات المبتكرة

كما شملت الإنجازات، إطلاق برنامج القيادات النسائية المبتكرة، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع كلية «آشريدج هالت لإدارة الأعمال الدولية»، في مقرها بالمملكة المتحدة، وهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول أساليب القيادة المستدامة والتعرّف على أحدث الأبحاث في هذا المجال من منظور«الابتكار التجديدي». وتخرجت منه 14 قيادية إماراتية متميزة من جهات مختلفة على مستوى الدولة، يمثلن منتسبات المرحلة الأولى للبرنامج.

تعاون مع سوق دبي المالية

وتفعيلاً لمبادرة المرأة في مجلس الإدارة، وقّعت مؤسسة دبي للمرأة في شهر أبريل 2017 مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع سوق دبي المالي، لتعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال دعم وتمكين المرأة في قطاع المال والأعمال، وذلك من خلال رفع مستوى مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الإماراتية والمدرجة في سوق دبي المالي.

وتتضمن المذكرة توفير الدعم لمؤسسة دبي للمرأة في إطار مبادرة المرأة في مجالس الإدارة، فيما توفر المؤسسة قاعدة بيانات لسوق دبي المالي خاصة بالقيادات النسائية الواعدة للتمثيل في مجالس الإدارة، بهدف تحديد ملامح الرؤية المستقبلية حول كيفية تعزيز أداء المرأة والارتقاء بأدوارها القيادية في مجالس الإدارة.

كما شاركت المؤسسة في مبادرة «سعادة وطن»، التي أطلقتها اقتصادية دبي، التي تم من خلالها تسجيل 46 رخصة تاجر إلكتروني مجاناً لمجموعة من سيدات الأعمال (صاحبات الأعمال المستقلة).

واستعرض الاجتماع خطة عمل المؤسسة لعام 2018 والتي تشهد نشاطاً مكثفاً من حيث المبادرات والأنشطة والبرامج والمؤتمرات مع جهات عالمية مرموقة، مواصلة لإنجازات عام 2017، تحقيقاً لأهداف وأولويات الخطة الاستراتيجية (2017 - 2021).

إنجازات نادي دبي للسيدات

وعن إنجازات نادي دبي للسيدات، العضو بمؤسسة دبي للمرأة، استعرضت لمياء عبد العزيز خان مديرة النادي ومديرة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، ما تم تنــفيذه من مبادرات وفعاليات، منها:

التصميم للأمل

نظم نادي دبي للسيدات في مقره بمنطقة جميرا، خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو 2017، النسخة الرابعة من المعرض الخيري «التصميم للأمل»، بمشاركة 25 مُصَمِمة ودار أزياء إماراتية. وحقق المعرض نجاحا طيباً، إذ استطاع جمع 800 ألف درهم خُصِصَت لحملة «لتعلِيمها»، التي أطلقتها مبادرة «المنال الإنسانية»، دعماً لتعليم الأطفال، وبالأخص الفتيات، في جمهورية مصر العربية ونيبال والسنغال، والتي من شأنها أن تؤمن بيئة تعليمية آمنة يستفيد منها الفتيان والفتيات بشكل متساو، وتم تنفيذ الحملة بالشراكة مع «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

دبي آيس

نظم نادي دبي للسيدات خلال الفترة من 21 يوليو حتى 19 أغسطس 2017،«شاطئ دبي آيس للسيدات»، تحت شعار«بَرِدي صيفك»، وحققت الفعاليات الثلجية والمائية الشاطئية المبتكرة، التي أقيمت للأطفال والسيدات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع خلال هذه الفترة، نجاحاً قياسياً بكل المعايير من حيث استقطاب الزائرات الخليجيات ومن دول عربية وأجنبية عدة، فقد بلغ عدد الزائرات خلالها أكثر من 6500 زائرة، بزيادة نسبتها 92%، مقارنة بمتوسط عدد زائرات النادي شهرياً على مدار العام.

ترايثلون دبي

وقدمت لمياء خان شرحاً تفصيلياً حول «ترايثلون دبي للسيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي بشراكة استراتيجية مع نادي دبي للسيدات، وشاركت فيه 250 سيدة وفتاة من كافة الجنسيات، منهم 100 إماراتية، إضافة لمشاركة مميزة من أصحاب الهمم بلغ عددهن 9 مشاركات، مشيرة إلى تخصيص ريع الترايثلون لصالح برنامج «إمكان» بمؤسسة الجليلة.

فعاليات نوعية وتطوير مرافق

استعرضت لمياء خان خطة 2018 لنادي دبي للسيدات تضمنت مشاريع وفعاليات نوعية بالإضافة إلى تطوير وتوسعة بعض مرافق النادي، والتي تشمل تحديث المركز الصحي وإنشاء منطقة ألعاب للأطفال، بما يتواكب مع التزام النادي بتقديم أفضل الخدمات لعضــوات وزائرات الـــنادي، وتعزيز أهميته كونه الشاطئ الوحيد المخصص بالسيدات في دبي.

حضرت الاجتماع عضوات مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، هالة بدري مستشار أول الاتصال والمسؤولية المجتمعية بمجموعة أدنوك، وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس بالإنابة لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومنى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان، إضافة إلى لمياء خان مديرة نادي دبي للسيدات مديرة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة، والمها البستكي مديرة مشاريع بالمؤسسة.