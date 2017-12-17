منال بنت محمد لـ« البيان »: إنجازات رسخت دور الإمارات في التوازن

ثمنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في اتجاه دعم المرأة الإماراتية في ضوء الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة تجاه دور المرأة وأهمية رفع مستوى مشاركتها في مختلف مسارات الحياة العامة، وقناعتها التامة أن اكتمال منظومة التنمية والبناء لا تكون إلا بزيادة مساحة حضور المرأة في مختلف ميادين العمل والعطاء، جنباً إلى جنب مع دورها الرئيس في إعداد اللبنة الرئيسة في بناء المجتمع كأم ومربية أجيال.

تثمين

وثمنت سموها كذلك الإنجازات التي حققها المجلس خلال عامين فقط من تأسيسه، بما يرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها كدولة سباقة إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة بما يقدم نموذجاً يُحتذى في هذا المجال. وقالت سموها في تصريح لـ«البيان»: إن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للجهات الداعمة لجهود التوازن، جاء عن جدارة واستحقاق كاملين لجهودهم في مجال دعم وتمكين المرأة، ورفع سقف المساواة بين الجنسين، وبفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، وتعاون كافة الجهات في الدولة، ونجاح المجلس في بناء شراكات قوية ومؤثرة مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة.

وأعربت سموها عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون من جميع الجهات، وتأسيس شراكات جديدة تصب في صالح تعزيز فرص المرأة عربياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الدولة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات، وهو ما يعزز إنجازات الدولة المتحققة في مجال تمكين المرأة، كما يعزز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين.