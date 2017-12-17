حصة بوحميد تطلق متجر «إنيبل» المتنقل

أطلقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع في ديوان الوزارة بدبي متجر إنيبل المتنقل، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وهو عبارة عن ناقلة حديثة، تم تصميمها على هيئة محل تجاري متنقل، يحوى العديد من المنتجات الزراعية والتنسيقات للنباتات الداخلية والورود المتنوعة، تم إنتاجها وتنسيقها من الشباب الإماراتي من أصحاب الهمم، بهدف تسويقها وبيعها في مختلف إمارات الدولة.

مسيرة

ويأتي افتتاح متجر إنيبل المتنقل، برعاية بنك الفجيرة الوطني، تعزيزاً للمسيرة التوعوية الهادفة إلى دمج أصحاب الهمم، وتفعيل دورهم في القطاع التجاري في الدولة، حيث ستتجول الناقلة البرية برحلاتها حول الإمارات السبع، حاملة شعاراتها «بهمتي.. أصنع منتجي»، «بهمتي..أصنع مستقبلي»، «وبحضور أصحاب الهمم العاملين في المؤسسة، وسيكون هناك تنوع في محطات توقف الناقلة، لترسيخ مفهوم التوعية لجميع فئات المجتمع في القطاعات المختلفة والمدارس والجامعات والحدائق العامة.

كما سيقوم الشباب من أصحاب الهمم، بتقديم ورش عمل حية داخل السيارة وخارجها، لتعليم الحضور من الجمهور وتدريبهم على آلية تنسيق النباتات الداخلية والورود، بصورة متناسقة وجميلة.

تشجيع

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال حضورها وإطلاقها للمشروع التجاري المتنقل «نحن في وزارة تنمية المجتمع، نشجع جميع المؤسسات بكافة قطاعاتها، على تفعيل دورها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم، لتكون لهم بصمة واضحة أمام المجتمع المحلي والدولي، مثنين ومثمنين دور مؤسسة إنيبل في تأهيل وتشغيل أصحاب الهمم، للاعتماد على ذاتهم وتوفير الاستقرار الوظيفي والاقتصادي لهم ولأسرهم».

وأضافت معاليها: «إننا كمؤسسات وأفراد، مسؤولون تجاه هذه الفئة في الإيمان بقدراتهم وإمكاناتهم التي لا تحدها أي إعاقة، وبهم سيسهمون في دعم اقتصاد الدولة وتنمية المجتمع، معززين بذلك محور السياسية الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في التأهيل المهني والتشغيل، من خلال توفير برامج تأهيل مهني، تناسب مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل».

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي في بنك الفجيرة الوطني: «نفتخر بالتعاون مع مؤسسة إنيبل لتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى الحرص على تمكين أصحاب الهمم، وتوفير الفرص لهم للمساهمة في تطوير المجتمع».

وأشادت ريم الغيث مدير مؤسسة إنيبل، بدور وزارة تنمية المجتمع في دعم وتمكين أصحاب الهمم، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع مجموعة الصحراء، بهدف توفير فرص التدريب والعمل لأصحاب الهمم عبر المجموعة.