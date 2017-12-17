عمار النعيمي يحضر أفراح العامري والفلاسي

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد بالحب العامري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد سيف المقعودي الفلاسي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الرمال للأفراح على طريق دبي العين مساء أول من أمس عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات ووجهاء وأبناء القبائل وحشد غفير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

مشاركة

وتخلل الحفل مشاركة فرق الفنون الشعبية بعروض وفقرات منوعة من التراث الإماراتي ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وقدم سمو ولي عهد عجمان التهاني لوالد العروسين وآل العامري والفلاسي، متمنياً للعروسين حياة زوجية وأسرية سعيدة. وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسموه والمهنئين على مشاركتهم لأفراحهم، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.