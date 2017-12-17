ولي عهد الفجيرة: الاحتفاء باليوم الوطني يجسد تلاحم الشعب والتفافه حول قيادته

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن احتفاء أبناء الإمارات الكبير الذي شهدته دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 46 يجسد تلاحم الشعب والتفافه حول قيادته الرشيدة واعتزازه بالمسيرة والتاريخ الوطني للدولة وحضورها الفاعل الذي حققته اليوم بوصفها النموذج القدوة والأكثر تكاملا في التجارب الوحدوية في العالم. جاء ذلك خلال تكريم سموه منظمي فعالية «كلنا خليفة» ورعاتها التي أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ46 لدولة الإمارات العربية المتحدة في فندق نوفوتيل بالفجيرة.

جهود

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة جهود المكرمين التي أثمرت نجاحا غير مسبوق في فعالية «كلنا خليفة»، مشيرا إلى الرمزية الخاصة التي تمثلها هذه الفعالية كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتأتي في ذكرى اليوم الوطني بكل ما فيه من معانٍ تجسد عمق الهوية الوطنية وفرادة الشخصية الإماراتية الأصيلة وأصالتها. بدورهم تقدم المكرمون بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة لحضوره الحفل وتكريمه للمساهمين ودعمه المستمر الذي كان له الأثر الكبير في إنجاح فعاليتهم. حضر حفل التكريم سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والمسؤولين فيها.