4.58 مليارات درهم صفقات «سيال الشرق الأوسط» خلال 3 أيام

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط 2017 الذي اختتمت فعالياته الخميس في أبوظبي، أن المعرض استقبل 26 ألف زائر وخبير، كما تم عقد صفقات بين العارضين والوكلاء والشركات في مجالات الصناعة الغذائية والضيافة تجاوزت قيمتها 4.58 مليارات درهم على مدار 3 أيام.

وأكد المهندس ثامر راشد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط 2017، أن قيمة الصفقات بحسب المسح الأولى تتجاوز 4.58 مليارات درهم، مؤكداً أن حجم الصفقات النهائي سيتم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من عملية المسح الدقيق للصفقات المنجزة.

وكشف القاسمي أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بدأ الاستعداد لتنظيم النسخة التاسعة من المعرض ودراسة أفضل موعد لانعقادها في العام المقبل 2018 لتحقيق أكبر قدر من العائد على استثمار العارضين ورفع نسبة الزائرين ، بما ينسجم مع أجندة فعاليات إمارة أبوظبي مؤكداً أن الخطوة تأتي في إطار سعي الجهاز لتعزيز رحلة التطور التي يشهدها سيال الشرق الأوسط وتحقيق المزيد من النجاح للمعرض، مبيناً أن النسخة المقبلة ستشهد توسعاً في أجنحة الضيافة وتموين الطائرات والقهوة نظراً للإقبال الشديد، الذي شهدته هذه الأجنحة في النسخة الأخيرة من المعرض.

وتبرع 600 من العارضين المشاركين بنحو 30 طناً من المواد الغذائية المعروضة لمشروع حفظ النعمة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وكرم ثامر راشد القاسمي الشركات العارضة المشاركة في سيال، ووزع عليهم شهادات تقدير لاستجابتهم للمبادرة التي أطلقها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في عام الخير، وتبرعهم لمشروع حفظ النعمة، مؤكداً أن الجهاز حرص على الترويج لمبادرة عام الخير إقليمياً وعالمياً للتعريف بثقافة التسامح والعطاء والقيم الأصيلة، التي تنتهجها دولة الإمارات، مشيراً إلى مئات العارضين الدوليين أظهروا تفاعلهم مع المبادرة والمساهمة بها.

مسابقة تحضير القهوة

وفاز المواطن الإماراتي إبراهيم الملوحي في المسابقة الوطنية لتحضير القهوة والتي صاحبت فعاليات سيال. وشهدت المسابقة إقبالاً واسعاً من المشاركين والمتنافسين وزوار المعرض لمتابعة نتائجها النهائية، كما فازت الشيف منى الهاشمي أول شيف مواطنة بالميدالية البرونزية وبالمركز الثالث في مسابقة الطبخ العالمية، وتم تكريمها من قبل جمعية الإمارات للطهاة باعتبارها أول مواطنة تشارك في مسابقة الطهي العالمية.