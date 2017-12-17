محمد بن راشد يحضر أفراح الفلاسي والشامسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» حفل الاستقبال - الذي أقيم بقاعة الرمال للأفراح على طريق دبي- العين أمس، بمناسبة زفاف كل من أحمد عبيد سعيد بن حميدان إلى كريمة علي محمد سعيد بن حميدان، وراشد علي عبدالله بن حميدان إلى كريمة سعيد حميد سلطان الرزي الشامسي، وحميد حران بن حميدان الفلاسي إلى كريمة محمد عبدالله جمعة بن حميدان.

وحضر الحفل عدد من أعيان البلاد والقبائل وأقارب المعاريس.وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لآل الفلاسي وآل الشامسي أفراحهم، متمنياً للمعاريس حياة أسرية مكللة بالسرور والاستقرار.

من ناحية أخرى، حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال بمناسبة زفاف كل من أحمد عبيد سعيد بن حميدان وراشد علي عبدالله بن حميدان وحميد حران بن حميدان الفلاسي. وهنأ سموه المعاريس وبارك لآل الفلاسي وآل الشامسي أفراحهم.