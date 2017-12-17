وزير الاقتصاد يشارك 10 آلاف متطوع في حملة نظفوا الإمارات

اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة دورتها الرابعة من حملة نظفوا الإمارات 2017 في 16 ديسمبر وذلك تحت رعاية وحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وبمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع تمكنوا من جمع ما مجموعه 21.750 الف كيلو من النفايات من مواقع الحملة المختلفة من منطقة ند الشبا ومنطقة دبي أوتليت مول طريق العين ومنطقة أم الرمول ومنطقة جبل علي ومنطقة الطويلة، والحملة مستمرة خلال الأسبوع لتغطية منطقة القدرة ومنطقة الورقاء وغيرها.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: تماشيا مع أهداف رؤية الإمارات 2021، فإن الوزارة ملتزمة بدعم البرامج التي تعزز التنمية المستدامة وتساعد البلاد على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، لذلك كان من دواعي سروري البالغ أن أكون حاضرا في حملة «نظفوا الإمارات» التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة.

وأضاف: كانت الحملة عرضا مثاليا للجمع بين جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع لحماية البيئة، ولقد كان من دواعي سروري أن أرى التزام وتفاني العائلات والشركات وغيرهم من أجل الحفاظ على بيئتنا نظيفة وصحية ومستدامة، كما سعدت برؤية الطلبة المتطوعين مدفوعين لإحداث تغيير حقيقي على مستوى القاعدة الشعبية، وإنني أهنئ مجموعة عمل الإمارات للبيئة على استمرار نجاح هذه الحملة الوطنية وعلى جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة.