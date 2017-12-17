عبد الله المري يترأس الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية الذي عقد في متحف الاتحاد بدبي، بحضوراللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، اللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، واللواء احمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، واللواء الدكتور احمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي.

وناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية، وعددا من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المتمثلة في التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن برنامج «تواجدي»، وبرنامج تدريب الطلبة المستجدين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومبادرة جبي 10 اكس، ومبادرة تحدي الترجمة، بالإضافة إلى استعراض نظام الإدارة المتكامل، ودراسة شهادة القانون.

تكريم

وعلى هامش اجتماع مجلس القيادات التنفيذية كرم اللواء عبد الله خليفة المري، الفريق المشرف على حفل الطلبة المبتعثين في بريطانيا بمناسبة اليوم الوطني والذي تم فيه رفع علم الإمارات في مضمار «رويال اسكوت» العالمي في لندن، وهم المقدم الدكتور منصور حسن يوسف البلوشي، والنقيب طيار حمد محمد خلفان المزروعي، والملازم عبد الله احمد آل الشيخ، مثمناً جهود المكرمين الذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تكريم المبدعين والمجتهدين، وتقدير جهود الجنود المجهولين في تنفيذ المبادرات المجتمعية الوطنية. وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري بالمقدم عبد الله جاسم محمد، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للعمليات، وذلك لمبادرته أثناء مناوبة القوة بتوزيع 200 هدية عينية على الفئات المناوبة والحراسات بهدف إدخال السعادة إلى نفوسهم وبث الروح الإيجابية بينهم، وذلك نيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي.وبدوره شكر المقدم عبد الله جاسم القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً أن هذه الإشادة تعد حافزاً ودافعاً له في بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة القيادة العامة لشرطة دبي.

كما تقدم اللواء عبد الله خليفة المري بجزيل الشكر لإدارة متحف الاتحاد لاستضافتها اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، مؤكداً اعتزاز القيادة العامة لشرطة دبي بهذا الصرح التاريخي العظيم الذي شهد توقيع وثيقة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمناً ومعتزاً بكل ما تحقق بفضل تفاني وجهود الآباء المؤسسين لوطن ينعم فيه الناس بالعدل والأمان والسعادة.