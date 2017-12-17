قرقاش: البحرين جزيرة تشع بالنور في خليج العرب

هنأ معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مملكة البحرين بيومها الوطني الـ46، قائلاً: «في اليوم الوطني 46، نهنئ البحرين بعيدها وبتجربتها التنموية، وبانتصارها على الإرهاب المدعوم خارجياً، البحرين الحريصة على الخليج عروبةً واستقراراً، مكوّن مهم ورئيسي في الرؤية المشتركة التي تجمعنا».

وأكّد معاليه، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اسم البحرين ارتبط في وعينا بالأخلاق والتواضع والتعليم، جزيرة تشع بالنور في خليج العرب، نحمل لها ولشيوخها وأهلها المحبة والتقدير، هي التي تجدها راسخة في مواقفها عند كل محنة وتحدٍّ.